Юбилейный сезон ежегодной премии «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов завершился торжественной церемонией на главной сцене книжного фестиваля. Уже в пятый раз прозвучали новые имена, о которых скоро узнает вся страна: уже изданы 35 книг лауреатов и финалистов последних лет.

Общий призовой фонд премии – 4,8 млн. рублей.

Гостей церемонии приветствовали специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, полномочный министр, советник, директор Культурного центра Посольства Республики Корея Ви Мён Чже и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

Участникам церемонии также направил приветствие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ: «Очень радует, что «Лицей» стал отличным примером взаимодействия между Россией и Кореей. Я надеюсь, что в дальнейшем благодаря этой премии между двумя нашими странами расширятся точки соприкосновения, культурного обмена и сотрудничества в сфере литературы».

В Жюри премии вошли знаменитые российские прозаики, поэты и литературоведы – Леонид Юзефович, Герман Садулаев, Татьяна Вольтская, Ирина Богатырёва, Сергей Носов, Кирилл Анкудинов, Андрей Лазарчук.

Лауреаты в номинации «Поэзия»:

1 место – Иван Купреянов,

2 место – Михаил Бордуновский, сборник стихотворений «В оптическом парке»,

3 место – Сорин Брут, сборник стихотворений «Бесконечный район».

Лауреаты в номинации «Проза»:

1 место – Катя Кожевина, роман «Лучшие люди города»,

2 место – Ислам Ханипаев, повесть «Типа я»,

3 место – Таша Соколова, сборник рассказов «Дневник волонтёрки» и Екатерина Макарова, повесть «Цветущий кориандр».

Дипломами жюри премии отмечены работы Ильи Лебедева и Сергея Кубрина.

Вручены также традиционные призы:

– от издательства «Стеклограф» – Оле Скорлупкиной;

– от журнала «Юность» – Илью Лебедеву и Борису Пейгину;

– от Издательского Дома «Аргументы и факты» – Константину Комарову.

Были объявлены лауреаты нового приза – «Выбор книжных блогеров», учрежденной в этом году партнером премии издательским сервисом Rideró. В жюри вошли 13 авторов популярных каналов о книгах и чтении. Награду победителю – Исламу Ханипаеву – вручила автор блога «Букимания» Анна Ильина.

Председатель наблюдательного совета премии Сергей Степашин дал напутствие авторам нового сезона: «Удивительное явление произошло, но закономерное: во время изоляции подскочило количество читающих людей, это что действительно очень важно. Так что совет авторам – пишите больше!».

Шестой сезон премии откроется 20 января 2022 года.

Учредители премии: группа компаний «ЛОТТЕ» в России (АО «ЛОТТЕ РУС» и ООО «Лотте Конфекшнери»), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Литературный институт им. Горького, Российский книжный союз, «Российская газета», «Литературная газета», Ассоциация литературно-художественных журналов, «Центр поддержки отечественной словесности».

Наблюдательный совет премии возглавляет президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Члены Наблюдательного совета – генеральный директор компании «ЛОТТЕ РУС» Ким Тэ Хон, генеральный директор «ЛОТТЕ Конфекшнери» Ким Чжун Ен, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица.

Спонсор премии – группа компаний «ЛОТТЕ», крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Сеуле и объединяющий более шестидесяти компаний.