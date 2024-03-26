Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов подвела итоги приёма работ на соискание премии.

В восьмом сезоне подано 2052 заявки (1117 – в номинации «Проза», 935 – в номинации «Поэзия») от авторов из 329 городов России (от Светлогорска Калининградской области до Магадана и от Махачкалы до Норильска) и 28 стран мира: Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Испании, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Португалии, Украины, Узбекистана, Филиппин, Франции, Японии и других.

Наибольшее количество заявок подано писателями из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Воронежа и Рязани. Средний возраст соискателей премии в этом сезоне – 34 года, при этом девушек-участниц почти в два раза больше, чем юношей.

Все поступившие заявки переданы на рассмотрение Экспертному совету премии. В 2024 году в его работе принимают участие:

Роман Сенчин – прозаик, литературный критик, председатель Экспертного совета;

Илья Кочергин – прозаик, редактор;

Вадим Муратханов – поэт, прозаик, переводчик;

Елена Погорелая – поэт, литературный критик;

Михаил Попов – поэт, прозаик;

Анастасия Шевченко – редактор, литературный обозреватель, преподаватель, писатель.

Председатель Экспертного совета Роман Сенчин: «Удивительно, как много молодых людей пробуют себя в писательстве. Так было и во времена премии «Дебют», так продолжается и в «Лицее». Честно говоря, много откровенной выдумки, всякого рода подражаний, явных ученических текстов, но есть и произведения оригинальные, сильные – без преувеличения скажу – о выстраданном. И двадцатилетний человек порой может сказать то, что нам, читателям, необходимо узнать, услышать. Все мы, члены экспертного совета, надеемся открыть новое имя в нашей литературе, найти новый большой талант».

Член Экспертного совета Елена Погорелая: «Удивительно, но львиная доля удачных работ принадлежит совсем молодым авторам — от 16-ти до 22 – 23-х лет. Это и смелая, “крепко свинченная”, остросюжетная и вместе с тем внимательная к человеку проза, это яркая раскрепощённая поэзия. Новое поколение авторов увлечённо ищет свою дорогу, и вдвойне радостно, что литературу в этих поисках они не только не обходят стороной, но и считают своим “местом силы”».

Длинный список соискателей восьмого сезона «Лицея» Экспертный совет премии объявит 25 апреля на пресс-конференции в ТАСС, короткий – 16 мая на Санкт-Петербургском международном книжном салоне. Имена победителей будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене книжного фестиваля «Красная площадь».

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества, внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов и финалистов Премии.

В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей.

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Официальный сайт премии: pushkinprize.ru

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