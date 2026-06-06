Награждены лауреаты десятого сезона Литературной премии «Лицей»

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на Главной сцене XII Книжного фестиваля «Красная площадь», были вручены награды победителям юбилейного, десятого сезона Литературной премии «Лицей», учреждённой и проходящей при поддержке группы компаний «ЛОТТЕ» в России. Лауреатами десятого сезона премии стали четыре молодых прозаика и три поэта.

Лауреаты премии «Лицей» 2026 года

Номинация «Поэзия»:

1 место — Румяна Грумеза (Самара) за сборник стихотворений «В городе и за ним»

2 место — Егор Спесивцев (Москва) за сборник стихотворений «Ваша любимая жевательная резинка вышла из моды и больше не продаётся»

3 место — Алиса Каширина (Москва) за сборник стихотворений «Нечужое»

Номинация «Проза»:

1 место — Ирина Родионова (Новотроицк) за повесть «Дети, рождённые грибницей»

2 место — Елена Антипова (Нижний Новгород) за роман «Пыжма»

3 место — Антон Ермолин (Челябинск) за роман «Поэма будущих пролетарских снов», Кирилл Минин (Зона СВО) за роман «Доброволец. Письма не о любви».

Помимо основных наград жюри отметило специальными дипломами прозаика Анастасию Древаль за роман «Навыки игры в теннис, необходимые в реальной жизни» с формулировкой «За спортивный азарт в прозе» и поэта Ольгу Лапенкову за сборник стихотворений «Три цикла» с формулировкой: «За умение слышать современниц и отточенность стиля».

Заместитель главного редактора журнала «Юность», литературный критик Татьяна Соловьёва вручила специальные дипломы поэту Дмитрию Ларионову и прозаику Полине Крайновой. Их произведения будут опубликованы в журнале «Юность» и войдут в тематический номер, посвящённый премии «Лицей».

Общий призовой фонд премии составляет 4,8 млн рублей. В каждой из номинаций вручают 1,2 млн рублей — первое место, 700 000 рублей — второе и 500 000 рублей — третье место. Расходы на выплату премиальных вознаграждений осуществляет генеральный спонсор премии — группа компаний «ЛОТТЕ» в России.

Всего в этом году на соискание премии «Лицей» было подано 1659 заявок от авторов из 300 городов России и 20 стран мира (841 — в номинации «Поэзия», 818 — «Проза»). В финале сезона вышло 20 произведений (10 — в номинации «Поэзия» и 10 — в номинации «Проза») авторов из 10 городов России: Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода, Новотроицка, Переславля-Залесского, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Челябинска.

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов и финалистов Премии.

В разные годы лауреатами премии «Лицей» становились такие яркие прозаики и поэты, как Анна Баснер, Иван Купреянов, Варвара Заборцева, Екатерина Манойло, Леонид Негматов, Анна Маркина, Владимир Косогов, Светлана Павлова, Михаил Турбин, Александра Шалашова, Ислам Ханипаев, Евфросиния Капустина и многие другие.