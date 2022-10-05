Фото: ТАСС

Победителем 2-го сезона Премии имени Валентина Катаева, учрежденной в прошлом году журналом «Юность», стала Софья Ремез с рассказом «История, которую мы еще не проходили». Она получит приз в размере 300 тысяч рублей. Номинатором рассказа выступило издательство «Пять четвертей».

Фото: ТАСС

По словам председателя Большого жюри премии и главного редактора «Юности» Сергея Шаргунова,  это «светлый трогательный рассказ с человечной милосердной интонацией, написанный и для детей, и для взрослых». В последнее время, считает С. Шаргунов, малая проза становится более популярной: «Все больше издательств, литературных журналов и СМИ отправляют нам отличные рассказы замечательных писателей. Хочется и дальше поддерживать этот жанр».

Фото: ТАСС

В состав Большого жюри в 2022 году вошли писатели Павел Басинский, Ольга Славникова и Андрей Рубанов, а также режиссёр Александр Велединский. Председатель – главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

Фото: ТАСС

Большое жюри выбирало победителя из короткого списка, который определило Малое жюри, в состав которого вошли критик Иван Родионов, писатель Вера Богданова, издатель Анастасия Шевченко. Председатель – первый заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьева.

В короткий список премии вошли 12 рассказов:

1.    Бондарь Наталья, “Китайский шелк”

2.    Гритт Марго, “Руками не трогать”

3.    Дайрабаева Маншук, “Между Европой и Азией”

4.    Драгунский Денис, “Вся правда о Геворке Гарибяне”

5.    Идиатуллин Шамиль, “Стране нужна бумага”

6.    Корниенко Игорь, “Месопотамия”

7.    Кубрин Сергей, “Мальчики, подъём!”

8.    Некрасова Евгения, “Медведица”

9.    Николаенко Саша,   “Моров”

10.    Ремез Софья, “История, которую мы еще не проходили”

11.    Рябов Кирилл, “Отец ждёт”

12.    Степанова Саша, “Умрец”

Литературная премия имени В. Катаева учреждена журналом «Юность» в 2021 году. К участию в премии этого сезона принимались рассказы, опубликованные в течение 2021 года и номинированные издателями (по одному рассказу одного автора).

Ответственный секретарь премии Вячеслав Коновалов.

Победивший рассказ будет опубликован в одном из ближайших номеров журнала «Юность».

Фото: ТАСС
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