В четверг, 24 октября 2024 года, Журнал «ЮНОСТЬ» совместно с Центральным Домом Литераторов провели вечер «НАША “ЮНОСТЬ”. НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ» в рамках открытия 91-го сезона Клуба писателей ЦДЛ. На вечере состоялось вручение Литературной премии им. В. Катаева за лучший рассказ. Главный приз составил 300 тысяч рублей.

В длинный список премии Катаева вошли 107 работ, из которых малое жюри сформировало шорт-лист из девяти претендентов на премию. Победителем Литературной премии им. В. Катаева за лучший рассказ 2024 стала Анна Маркина с рассказом «Экзема».

В этом сезоне премия прошла при поддержке Театрального салона «Сцена 23» и Благотворительного фонда «Счастливые истории».

Премия имени Валентина Катаева — главная премия за лучший рассказ в России — была учреждена журналом «Юность» в 2020 году. Задача премии — сохранение традиций малой прозы, открытие новых имен и поощрение лучших современных авторов.

Отбор проводило Большое жюри, в которое вошли главный редактор журнала Сергей Шаргунов, писатели Анна Матвеева, Алексей Сальников и Денис Осокин, актер Евгений Цыганов и лауреат премии Катаева 2023 года Роман Сенчин.