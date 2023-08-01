Малое жюри премии имени В. Катаева сформировало короткий список. В него вошли 10 рассказов:

1. Вера Богданова «Когда она станет хорошей»

2. Валерия Фролова «По пятницам танцуем»

3. Роман Сенчин «Темир-орлан»

4. Кирилл Рябов «Маленький Г.»

5. Анна Маркина «Рыба моя рыба»

6. Игорь Белодед «Неумирающий»

7. Анна Матвеева «Свеча святой Анны»

8. Евгений Кремчуков «Соцветие»

9. Рагим Джафаров «В будущее возьмут не всех»

10. Владимир Лидский «Мёртвые ничего не знают»

В состав Большого жюри премии в 2023 году вошли:

Председатель жюри премии Сергей Шаргунов — писатель, главный редактор журнала «Юность». Ведущий программы «Открытая книга» на телеканале «Культура». Лауреат «Большой книги» и многих других литературных премий.

Владислав Отрошенко — писатель, лауреат премии «Ясная Поляна» и премии Правительства РФ. Член ПЕН-Клуба (Word Association of Writers PEN Club) и Союза российских писателей. Печатает прозу и эссеистику во многих известных российских и зарубежных издательствах и журналах.

Валерия Пустовая — литературный критик, эссеист. Кандидат филологических наук. Заведовала отделом критики журнала “Октябрь”. Вела творческие семинары в МГУ и РГГУ. Член Союза журналистов Москвы и Союза писателей Москвы. Автор двух книг критических статей и эссе и книги автобиографической прозы.

Андрей Геласимов — писатель, автор романов, повестей, рассказов и стихов, обладатель множества наград и премий, в том числе заграничных. Преподаватель Литературного института им. Горького.

Софья Ремез — журналист, редактор, сценарист, специалист по связям с общественностью. Автор рассказов, сказок, повестей для детей и подростков. Лауреат премии имени Валентина Катаева (2022 год).

Литературная премия имени Катаева учреждена журналом «Юность» для сохранения традиций малой прозы и привлечения внимания к современной литературе, не сводящейся исключительно к книжным публикациям романов.

Премия носит имя Валентина Петровича Катаева – создателя и первого главного редактора журнала «Юность».

Одна из задач премии — поиск новых авторов, которые могут соперничать с самыми известными.

Победитель премии будет объявлен в сентябре.