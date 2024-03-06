Объявлен старт нового сезона «Русской премии»

Жюри Международного литературного конкурса для русскоязычных писателей, живущих за рубежом, возглавил Максим Амелин

После семилетнего перерыва возобновляет работу «Русская премия» — единственный в России литературный конкурс для авторов, проживающих за рубежом и пишущих на русском языке.

Главные задачи премии — открытие новых имён русской словесности, сохранение и продвижение русского языка как уникального явления мировой культуры, а также поддержка русскоязычных писателей мира.

За 12 лет существования «Русской премии» (2005 – 2017 гг.) на конкурс было подано 5 982 заявки прозаиков и поэтов из 67 стран мира. Лауреатами стали 97 человек из 28 стран мира.

Новым учредителем премии в 2024 году стала АСПИР (Ассоциация союзов писателей и издателей России).

5 марта в Пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая перезапуску «Русской премии».

Председатель АСПИР, писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов напомнил, что на русском языке (крупнейшем среди всех славянских) в мире говорит 258 млн человек, а исторически сложившаяся русская диаспора (выходцы из России и их потомки) составляет около 30 млн человек.

— Задача «Русской премии» – поддержать талантливых авторов, для которых дорог и важен русский язык, — подчеркнул Шаргунов. — Для писателей всего мира это хорошая возможность прозвучать, стать заметным участником большого литературного процесса. Русская литература веет, где хочет.

— За пределами России пишут граждане других стран, любящие русское слово, выросли уже несколько поколений соотечественников, для которых и русский язык, и русская культура стали родной стихией. Они говорят, думают и пишут на русском. Эта премия прежде всего для них, — сказал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, глава Творческого совета АСПИР.

Председатель жюри премии, поэт и переводчик Максим Амелин признался, что ожидает «вала книг»: во-первых, на конкурс принимаются произведения, опубликованные за последние пять лет (а таковых немало), и, во-вторых, участвовать в конкурсе могут авторы, которые самостоятельно перевели свои произведения на русский язык.

— Это, наверное, звучит наивно, но чем дольше я живу, тем больше восхищаюсь русским языком, тем яснее понимаю, как важно его сохранить, — признался писатель Алексей Варламов, ректор Литинститута им. Горького.

— Ломоносовская мысль о том, что «на русском можно говорить со всеми», не устарела. Всё, что делается во славу русского языка, — воистину прекрасно. Подробнее о задачах и условиях конкурса рассказала директор «Центра поддержки отечественной словесности» Татьяна Восковская, а члены жюри «Русской премии» критик Татьяна Соловьева и поэт Дмитрий Воденников поделились своими ожиданиями от нового премиального сезона.

В жюри премии вошли:

Максим Амелин — поэт, переводчик, эссеист, издатель. Главный редактор издательства ОГИ. Лауреат премии Президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации (2020)

Евгений Абдуллаев (Сухбат Афлатуни) — поэт, прозаик, критик, переводчик, эссеист (Узбекистан)

Абузар Багиров — писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН

Сергей Беляков — писатель, историк, критик. Лауреат премии «Большая книга» (2013, 2022)

Дмитрий Воденников — поэт, эссеист, преподаватель, ведущий литературных программ на радио

Иван Саверченко — литературовед, доктор филологических наук, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наук (Белоруссия)

Татьяна Соловьева — критик, главный редактор издательства «Альпина.Проза», заместитель главного редактора журнала «Юность»

Татьяна Толстая — прозаик, эссеист, преподаватель. Лауреат ряда российских и зарубежных премий.

О премии: К участию допускаются авторы произведений, написанных на русском языке, или авторы переводов собственных произведений на русский язык.

Подать заявки на участие в «Русской премии» можно до 4 мая включительно. Работы принимаются в двух номинациях – «Проза» и «Поэзия». Произведения должны быть опубликованы не ранее 01 июля 2018 года. Если выдвигается рукопись, дата создания значения не имеет.

Призовой фонд премии — 5 млн руб. Денежное содержание первого места в каждой номинации – 1 млн руб. Второго и третьего — 800 и 700 тыс. руб. соответственно.

Длинный список номинантов будет объявлен не позднее 30 июня 2024 года.

Короткий список — не позднее 10 августа 2024 года.

Прочитать Положение о конкурсе и подать заявку можно на сайте АСПИР: https://aspi-russia.ru/contests/russkaya-premia-2024/

Контакты Оргкомитета: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55 стр. 1

Телефон: +7(495) 632-00-29, еmail: info@aspi-russia.ru

Вся информация о ходе премиального процесса будет публиковаться на официальном сайте АСПИР aspi-russia.ru