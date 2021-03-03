Общий призовой фонд награды составляет 1,9 миллиона долларов.



Книжная премия шейха Заида ежегодно присуждается выдающимся писателям, исследователям, издателям, а также молодым авторам, чьи литературные труды и переводы в области гуманитарных наук обогащают современную культурную и общественную жизнь.

Премия – независимая инициатива, действующая под управлением Департамента культуры и туризма Абу-Даби. Премия названа в честь президента-основателя Объединённых Арабских Эмиратов шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна.



– Мы рады пригласить российских писателей и учёных к участию в новом сезоне Премии шейха Заида. Для удобства потенциальных участников сайт премии уже переведён на русский язык. Ваша страна обладает невероятно богатым литературным наследием, и мы надеемся найти современных российских авторов, которые окажут существенное влияние на глобальное понимание арабской культуры, – говорит генеральный секретарь премии д-р Али бин Тамим.

В 2021 году книги на русском языке могут быть выдвинуты в двух номинациях – «Арабская культура» и «Перевод». Для выдвижения текста необходимо заполнить заявку на официальном сайте премии. Приём работ в новом сезоне откроется в мае.

В номинации «Арабская культура» принимаются посвящённые арабской цивилизации и культуре романы, рассказы, стихи, книги по гуманитарным наукам, изобразительному искусству, а также исторические произведения, опубликованные в течение предшествующих пяти лет и не выдвигавшееся на соискание крупных премий.

В номинации «Перевод» принимаются книжные издания, опубликованные в течение предшествующих двух лет и не выдвигавшееся на соискание крупных премий. Перевод должен быть выполнен с арабского на русский или с русского на арабский.

Вместе с автором или переводчиком может быть также награждён и художник номинированной книги.

Кроме того, представитель нашей страны может быть выдвинут в номинации «Культурная персона года». Эта награда присуждается выдающимся людям и организациям, внесшим вклад в развитие арабской культуры, воплощающим в своей работе терпимость, способствующим мирному сосуществованию разных народов.

В остальных номинациях премии шейха Заида – «Литература», «Вклад в развитие наций», «Детская литература», «Издательское дело и технологии», «Литературная и художественная критика», «Молодой автор» – могут участвовать книги, написанные на арабском языке, гражданство и место жительства соискателя значения не имеют.



– У России давние и особые связи с арабским миром, – говорит лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин. – Весьма заметные народы и регионы нашей страны больше тысячелетия поддерживали братские отношения с мусульманским миром и были его частью. Многие классики русской литературы творили под влиянием Священного Корана и арабских сказаний. В последние годы эти связи стали менее тесными. Я очень рад приветствовать Книжную премию шейха Заида. Уверен, что она поможет вывести наши культурные и творческие отношения на тот высочайший уровень, которого они достойны.

Напомним также, что в 2022 году Россия станет почётным гостем Международной книжной ярмарки в Абу-Даби.

Для справки



Премия шейха Заида вручается ежегодно с 2006 года.

Официальный сайт награды https://www.zayedaward.ae/ru/default.aspx



Шейх Заид бин Султан Аль Нахайян (1918-2004) – президент-основатель ОАЭ (1971-2004), эмир княжества Абу-Даби (1966-2004).

Воспитал 19 сыновей и 14 дочерей.

Основатель «Фонда Заида», финансирующего строительство мечетей, культурных и научно-исследовательских центров.

