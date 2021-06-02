По итогам работы Малого жюри в короткий список Литературной премии им. В. Катаева вошли 13 рассказов. Эти тексты набрали наибольшее число баллов из четырёх сотен заявок, поступивших на конкурс в первом сезоне. Четверо претендентов получили равный балл, поэтому планируемая десятка лидеров приросла ещё тремя финалистами.
КОРОТКИЙ СПИСОК
Первого сезона
Литературной премии имени Катаева
|№
|Фамилия, имя автора
|Название произведения
|1.
|Драгунский Денис
|О гордости и покаянии
|2.
|Зирихгеран Ахмедхан
|Солдатик с шашкой наголо
|3.
|Калинкина Галина
|Тактиль
|4.
|Крусанов Павел
|Конец резидента
|5.
|Кубрин Сергей
|Начальник тыла
|6.
|Нестерина Елена
|Зигфрид с коляской
|7.
|Прилепин Захар
|Жизнь
|8.
|Сафронова Елена
|Мера терпения
|9.
|Селуков Павел
|Эмигрант из Беднолэнда
|10.
|Сенчин Роман
|Функции
|11.
|Тяжев Михаил
|Завтра побегу
|12.
|Фрыгина Анастасия
|Мария
|13.
|Ходорковская Александра
|Эсик
Малое жюри 2021 года – Василий Авченко, Михаил Визель, Анна Матвеева, Татьяна Соловьева – передаёт эстафету Большому жюри, в состав которого вошли:
Сергей Шаргунов
Председатель Большого жюри, писатель.
Главный редактор журнала «Юность». Ведущий программы «Открытая книга» на телеканале «Культура». Лауреат «Большой книги» и многих других литературных премий.
Татьяна Толстая
Писательница. Пишет и печатается с 1983 года. Лауреат премии “Триумф”, нескольких российских и международных премий. Среди ее книг – сборники рассказов и эссе “День”, “Ночь”, “Изюм”, “Легкие миры”, “Невидимая дева”, “Войлочный век” и другие, и роман “Кысь”. Книги Татьяны Толстой переведены на все европейские языки.
Алексей Варламов
Писатель и публицист, исследователь истории русской литературы XX века. Доктор филологических наук, профессор МГУ, ректор Литературного института имени М. Горького. Автор множества книг, лауреат ряда литературных премий, в числе которых «Большая книга», «Студенческий Букер», Премия Александра Солженицына и Патриаршая литературная премия.
Михаил Тарковский
Поэт, писатель, член СП России, член Союза кинематографистов РФ. Родился в 1958 г. в Москве. Лауреат многих литературных премий, в частности, Л.Н.Толстого “Ясная Поляна”, Антона Дельвига, В.М.Шукшина и Патриаршей Премии по литературе 2019 г. Дважды дипломант славянского форума «Золотой Витязь».
Любовь Толкалина
Актриса театра и кино. Выпускница ВГИК (Мастерская А.В. Баталова). Лауреат национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской академии бизнеса и предпринимательства за создание ярких художественных образов в российском кинематографе.
Герман Зверев
Президент НКО «Всероссийская ассоциация рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ). Автор четырёх книг и монографий («Заблудившийся город», «Понять Красного дракона», «Умные деньги» и «Муниципальный бюджет, ориентированный на результат») и 23 научных публикаций.
Литературная премия имени Катаева учреждена журналом «Юность» для сохранения традиций малой прозы и привлечения внимания общества к современной литературе, не сводящейся исключительно к книжным публикациям романов.
Несмотря на то, что читательский и издательский интерес к рассказам в последние годы заметно возрос, они всё равно остаются в тени крупной прозы, незаслуженно воспринимаются как некий вспомогательный и проходной жанр. Премия имени Катаева призвана возродить и поддержать интерес к этому жанру, дать возможность начинающим авторам посоперничать с признанными мастерами.
Партнёр премии – Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Победитель будет объявлен в сентябре и получит 300 000 рублей.