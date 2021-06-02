По итогам работы Малого жюри в короткий список Литературной премии им. В. Катаева вошли 13 рассказов. Эти тексты набрали наибольшее число баллов из четырёх сотен заявок, поступивших на конкурс в первом сезоне. Четверо претендентов получили равный балл, поэтому планируемая десятка лидеров приросла ещё тремя финалистами.



КОРОТКИЙ СПИСОК

Первого сезона

Литературной премии имени Катаева



№ Фамилия, имя автора Название произведения 1. Драгунский Денис О гордости и покаянии 2. Зирихгеран Ахмедхан Солдатик с шашкой наголо 3. Калинкина Галина Тактиль 4. Крусанов Павел Конец резидента 5. Кубрин Сергей Начальник тыла 6. Нестерина Елена Зигфрид с коляской 7. Прилепин Захар Жизнь 8. Сафронова Елена Мера терпения 9. Селуков Павел Эмигрант из Беднолэнда 10. Сенчин Роман Функции 11. Тяжев Михаил Завтра побегу 12. Фрыгина Анастасия Мария 13. Ходорковская Александра Эсик

Малое жюри 2021 года – Василий Авченко, Михаил Визель, Анна Матвеева, Татьяна Соловьева – передаёт эстафету Большому жюри, в состав которого вошли:



Сергей Шаргунов

Председатель Большого жюри, писатель.

Главный редактор журнала «Юность». Ведущий программы «Открытая книга» на телеканале «Культура». Лауреат «Большой книги» и многих других литературных премий.

Татьяна Толстая

Писательница. Пишет и печатается с 1983 года. Лауреат премии “Триумф”, нескольких российских и международных премий. Среди ее книг – сборники рассказов и эссе “День”, “Ночь”, “Изюм”, “Легкие миры”, “Невидимая дева”, “Войлочный век” и другие, и роман “Кысь”. Книги Татьяны Толстой переведены на все европейские языки.



Алексей Варламов

Писатель и публицист, исследователь истории русской литературы XX века. Доктор филологических наук, профессор МГУ, ректор Литературного института имени М. Горького. Автор множества книг, лауреат ряда литературных премий, в числе которых «Большая книга», «Студенческий Букер», Премия Александра Солженицына и Патриаршая литературная премия.

Михаил Тарковский

Поэт, писатель, член СП России, член Союза кинематографистов РФ. Родился в 1958 г. в Москве. Лауреат многих литературных премий, в частности, Л.Н.Толстого “Ясная Поляна”, Антона Дельвига, В.М.Шукшина и Патриаршей Премии по литературе 2019 г. Дважды дипломант славянского форума «Золотой Витязь».

Любовь Толкалина

Актриса театра и кино. Выпускница ВГИК (Мастерская А.В. Баталова). Лауреат национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской академии бизнеса и предпринимательства за создание ярких художественных образов в российском кинематографе.

Герман Зверев

Президент НКО «Всероссийская ассоциация рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ). Автор четырёх книг и монографий («Заблудившийся город», «Понять Красного дракона», «Умные деньги» и «Муниципальный бюджет, ориентированный на результат») и 23 научных публикаций.

Литературная премия имени Катаева учреждена журналом «Юность» для сохранения традиций малой прозы и привлечения внимания общества к современной литературе, не сводящейся исключительно к книжным публикациям романов.

Несмотря на то, что читательский и издательский интерес к рассказам в последние годы заметно возрос, они всё равно остаются в тени крупной прозы, незаслуженно воспринимаются как некий вспомогательный и проходной жанр. Премия имени Катаева призвана возродить и поддержать интерес к этому жанру, дать возможность начинающим авторам посоперничать с признанными мастерами.

Партнёр премии – Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Победитель будет объявлен в сентябре и получит 300 000 рублей.

