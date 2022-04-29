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От синопсиса до катарсиса

30 апреля 2022, 0:10

До 4 мая проходит конкурс на получение стипендий в вебинарную мастерскую Creative Writing School «От синопсиса до катарсиса: пишем роман» писателей Александры Степановой и Ольги Птицевой. 

В этой мастерской слушатели будут работать над прозой крупной формы — своим романом. За 14 занятий участники пройдут весь путь создания полной истории, начиная с идеи и замысла, через наполнение сюжета слоями и романным воздухом, до финала, подготовки синопсиса и поиска издателя. Мастерская подойдет тем, кто только задумал роман или повесть или уже пробует их писать. 

Итогом курса к 1 сентября станет тщательно проработанный план романа и фрагмент текста, с которыми можно будет принять участие в питчинге с продюсером «Альпина. Проза» Татьяной Соловьевой и другими книжными экспертами. 

Подать заявку на конкурс или записаться в мастерскую можно на странице проекта

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