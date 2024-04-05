Номинировать рассказы могут только издатели (обязательное условие для сайтов — наличие Свидетельства о регистрации СМИ. Отсутствие печати не является препятствием для выдвижения при наличии Свидетельства о регистрации).

От одного автора в Премиальном сезоне может быть номинирован только один рассказ, опубликованный в течение 2023 года. Каждый номинатор имеет право выдвинуть не более пяти произведений в течение Премиального сезона.

Победителя выберет Большое жюри, в состав которого вошли:

Денис Осокин — прозаик, поэт и сценарист. Автор сборника рассказов «Овсянки», «Небесные жёны луговых мари» и других. Лауреат премий «Дебют» и имени Андрея Белого.

Алексей Сальников — прозаик и поэт. Автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно», «Оккульттрегер» и других. Лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Евгений Цыганов — актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, композитор. Лауреат премии Правительства Российской Федерации. Исполнитель главных ролей в фильмах и сериалах «Мастер и Маргарита», «Оттепель», «Прогулка», «1993» и многих других.

Анна Матвеева — писатель, журналист и редактор. Автор романов, повестей и сборников рассказов — «Па-де-труа», «Перевал Дятлова», «Девять девяностых» и других. Финалист премии «Большая книга», автор текста для «Тотального диктанта» в 2024 году.

Роман Сенчин — лауреат третьего сезона премии имени Валентина Катаева, а также премий «Ясная Поляна», Правительства РФ, «Большая книга» и других. Писатель, литературный критик и музыкант. Автор романов «Елтышевы», «Зоны затопления» и многих других.

Председатель жюри — Сергей Шаргунов, главный редактор журнала «Юность», ведущий программы «Открытая книга» на телеканале «Культура». Лауреат «Большой книги» и многих других литературных премий.

Подробные правила выдвижения — в Положении о премии на сайте.

Заявки принимаются до 1 июня включительно.

Литературная премия имени Катаева учреждена журналом «Юность» для сохранения традиций малой прозы и привлечения внимания к современной литературе, не сводящейся исключительно к книжным публикациям романов. Премия носит имя Валентина Петровича Катаева — создателя и первого главного редактора журнала «Юность».

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