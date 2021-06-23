В этом году в рамках литературной премии «Ясная Поляна» 24-29 августа в музее-усадьбе Л. Н. Толстого впервые будет проходить школа литературной критики, в которую открыт приём заявок до 4-го июля.

В школе примут участие члены премии жюри, а также Наталья Иванова, Лев Данилкин, Наталья Ломыкина, Наталья Кочеткова и другие.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку, по результатам конкурса организаторы выберут 20 участников школы. Основное внимание организаторы школы будут уделять качеству присланных текстов и мотивационному письму. Участие в школе для выбранных авторов бесплатное, организаторы школы – музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung – также компенсируют расходы на проживание, питание и предоставляют транспорт от Москвы до Ясной Поляны и обратно. Другие транспортные расходы участники оплачивают самостоятельно.

Подробнее узнать о целях премии и о том, как можно поучаствовать в школе в этом году можно узнать по ссылке: https://yppremia.ru/news/pervaya-shkola-literaturnoy-kritiki-proy

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