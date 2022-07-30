Подарите «Юность» сельским библиотекам!



К сожалению, не каждая сельская библиотека может позволить подписаться самостоятельно, а в наших силах совершить маленькое чудо и подписать одну из них.

В сообществе БУКЛЯ. Книги для сельских библиотек прошел опрос желающих получить подписку в подарок. Сегодня мы публикуем список этих библиотек.

Для оформления подписки в подарок нужно зайти на сайт Почты России, заполнить данные выбранной библиотеки и оплатить с помощью карты.

Доброе дело займёт пару минут, а подаренное впечатление для читателей сельских библиотек останется надолго!

617504 Пермский край, Ординский муниципальный округ,

с. Шляпники ул. Трактовая д.13 а

Шляпниковская сельская библиотека

получатель Трясцына Елена Александровна

433411 Ульяновская область, Чердаклинский район,

с. Енганаево, ул. Первая, 7

Енганаевская сельская библиотека

413253 Саратовская область, Краснокутский район,

с. Карпенка ул. Центральная, д. 51

Библиотека

получатель Сулимина Лариса Александровна

617248 Пермской край, Сивинский округ,

с. Серьгино, ул. Пролетарская 3а-1

Серьгинская библиотека им. Ф.Ф Павленкова.

получатель Порошина Любовь Владимировна.

613463 Кировская область, Нолинский район,

д.Симахино, ул.Молодежная д.7

Симахинская сельская библиотека

получатель Никитина Елена Валентиновна

427710 Удмуртская Республика,

п. Кизнер, ул. К. Маркса, 22а.

МУК “Кизнерская МЦРБ”

получатель Егорова Ольга Викторовна.

427550 Удмуртская Республика

п. Балезино, ул. Почтовая д.1.

Кожильская библиотека

Попова Мария Александровна

413251 Саратовская область, Краснокутский район,

с. Логиновка улица Новая д. 1

получатель Вебер Галина Владимировна

347564 Ростовская область, Песчанокопский район,

с. Николаевка, пер. Мариненко, 6 (или Чапаева, 2)

получатель Кожникова Анастасия Васильевна

182470 Псковская область, Новоржевский район

д. Макарово, ул. Административная д. 2

Макаровская сельская библиотека

получатель Шавкун Светлана Александровна

347568 Ростовская обл., Песчанокопский р-н,

с. Летник, пер. Урожайный д.2.

получатель Иваненко Ольга Викторовна

641050 Курганская область, Мишкинский район,

с. Кирово, ул Аксенова, д. 21

Кировская сельская библиотека

получатель Борисова Светлана Викторовна.

601768 Владимирская область, Кольчугинский район

д. Павловка ул. Первая д. 13

Павловская сельская библиотека

613521 Кировская область, Лебяжский район,

с. Синцово, ул. Центральная, 5.

получатель Вараксина Алина Викторовна

168191 Республика Коми, Койгородский р-н,

с. Грива, ул. Советская, д. 37.

Гривенская библиотека-филиал

413620 Саратовская область,

р.п. Озинки, ул. Московская, 2

Центральная детская библиотека

получатель Богацкая Наталья Васильевна

356274 Ставропольский край, Грачевский район,

с. Сергиевское, ул. Карла Маркса11, библиотека,

получатель Жалыбина Галина Михайловна

615505 Пермский край, Ординский район,

с. Медянка, ул.Юбилейная, 3

получатель Химаныч Вера Ивановна

181609 Псковская область, Гдовский район,

д. Партизанская ул. Строителей д. 7

Краснопограничненская сельская библиотека

получатель Николаева Екатерина Геннадьевна

446073 Самарская обл., Сызранский р-н,

п. Варламово, ул. Советская, зд. 16

Варламовская библиотека

получатель Лазарева Елена Михайловна

613641 Кировская область, Юрьянский район,

п. Мурыгино ул. Набережная, д.7

Мурыгинская поселковая библиотека

получатель Сизова Вера Анатольевна

445560 Самарская область, Приволжский район,

с. Приволжье, ул. Мира, д. 11,

Межпоселенческая детская библиотека

359469 Республика Калмыкия, Октябрьский район,

п. Джангар, квартал 3, д. 1

Джангарская сельская библиотека

получатель Эрдниева Элеонора Михайловна

175430 Новгородская обл., Валдайский район,

д. Паршино, 28

получатель Иванова Н.А.

429025 Чувашская Республика, Порецкий район,

с. Антипинка, ул. Аврова, д.88А

Антипинская сельская библиотека

425457 Марий Эл, Сернурский район,

д. Чендемерово, ул. Колхозная, 85

получатель Богданова Раисия Сергеевна

175061 Новгородская область, Солецкий район,

д. Горки, ул. Ю. Смирнова, 11

библиотека

получатель Киселева Светлана Николаевна

456730 Челябинская область, Кунашакский р-он,

с. Кунашак,ул.Победы д.12,

Кунашакская районная библиотека

получатель Чувакова Гульфира Бареевна

456120 Челябинская область,

г. Юрюзань, ул. Советская, 57

425253 Республика Марий Эл, Оршанский район,

с. Великополье, ул. Новая, дом 16

Великопольская библиотека-филиал 3

получатель Павлова Надежда Васильевна

429073 Чувашская Республика, Ядринский район,

с. Засурье, ул. Заводская, д.5

347562 Ростовская область, Песчанокопский р-н,

с. Богородицкое, пер. Советский, д. 65

получатель Кутыгина Оксана Викторовна.

175040 Новгородская область, Солецкий район,

д. Жильско, ул.Центральная д.60

Ситненская сельская библиотека

получатель Жандорина Марина Владимировна

425569 Республика Марий Эл, Куженерский район,

с. Русские Шои, ул. Школьная, д. 4

Русскошойская сельская библиотека

получатель Светлакова Марина Анатольевна

175009 Новгородская область, Батецкий район,

д. Новое Овсино, ул. Школьная, дом 2

Передольская сельская библиотека