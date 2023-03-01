Открыт приём заявок на участие в третьем сезоне Литературной премии имени В. Катаева. Подробная информация на сайте https://kataevprize.ru. Номинировать рассказы могут только издатели (обязательное условие для сайтов – наличие Свидетельства о регистрации СМИ. Отсутствие печати не является препятствием для выдвижения при наличии Свидетельства о регистрации). От одного автора в премиальном сезоне может быть номинирован только один рассказ, опубликованный в течение 2022 года.

Победителя выберет большое жюри, в состав которого вошли:

Владислав Отрошенко

Дмитрий Данилов

Андрей Аставацатуров

Софья Ремез

Сергей Шаргунов – председатель

Подробные правила выдвижения – в Положении о премии на сайте.

Заявки принимаются до 1 мая включительно.