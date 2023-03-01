Открыт приём заявок на участие в третьем сезоне Литературной премии имени В. Катаева. Подробная информация на сайте https://kataevprize.ru. Номинировать рассказы могут только издатели (обязательное условие для сайтов – наличие Свидетельства о регистрации СМИ. Отсутствие печати не является препятствием для выдвижения при наличии Свидетельства о регистрации). От одного автора в премиальном сезоне может быть номинирован только один рассказ, опубликованный в течение 2022 года. 

Победителя выберет большое жюри, в состав которого вошли:

Владислав Отрошенко
Дмитрий Данилов
Андрей Аставацатуров
Софья Ремез
Сергей Шаргунов – председатель

Подробные правила выдвижения – в Положении о премии на сайте.
Заявки принимаются до 1 мая включительно.

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