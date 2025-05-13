Премия «Лицей» объявила список финалистов 2025 года

13 мая 2025 года Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила список финалистов девятого сезона.
В 2025 году в финал премии «Лицей» вошли произведения авторов в возрасте от 21 до 35 лет из восьми городов России: Иркутска, Казани, Москвы, Павлова, Санкт-Петербурга, Саратова, Сарова, Уфы и посёлка Пинега Архангельской области.
В работе Экспертного совета Премии принимали участие: Роман Сенчин — прозаик, литературный критик, председатель Экспертного совета; Илья Кочергин — прозаик, редактор; Вадим Муратханов — поэт, прозаик, переводчик; Александр Переверзин — поэт, редактор; Елена Погорелая — поэт, литературный критик; Иван Родионов — литературный критик, редактор; Анастасия Шевченко — писатель, редактор, литературный обозреватель.
Всего на соискание премии «Лицей» в этом году было подано 2028 заявок от авторов из 298 городов России и 28 стран мира (1271 — в номинации «Проза», 757 — «Поэзия»). Экспертный совет включил в длинный список 103 произведения: 52 — в номинации «Поэзия» и 51 — в номинации «Проза.
Короткий список IX сезона премии «Лицей»
Номинация «Поэзия»
- Мирослава Бессонова (Уфа) «Страшные существа»
- Анастасия Бугайчук (Москва) «Когда-нибудь станет достаточно»
- Евгений Дьяконов (Санкт-Петербург) «Болевые цветы»
- Мария Затонская (Саров, Нижегородская область) «Свидетель»
- Сергей Калашников (Павлово, Нижегородская область) «А вот они»
- Юлия Крылова (Москва) «Светочувствительность»
- Марина Марьяшина (Москва) «Помимо зрения»
- Егор Спесивцев (Москва) «Бумажки с предсказаниями»
- Елизавета Трофимова (Санкт-Петербург) «Какой-то цифровой Трофимов»
- Артём Ушканов (Москва) «Больничная поэма»
Номинация «Проза»
- Анна Бабина (Санкт-Петербург) «Знаки безразличия»
- Анна Баснер (Москва) «Последний лист»
- Варвара Заборцева (Пинега, Архангельская область) «Марфа строила дом»
- Лев Кузьминский (Москва) «Дневник невидимки»
- Ангелина Малюгина (Москва) «Вася включил китайскую народную музыку»
- Алина Митрофанова (Санкт-Петербург) «Когда я была женщиной»
- Светлана Павлова (Москва) «Сценаристка»
- Илья Подковенко (Иркутск) «Вост-Сибирград»
- Максим Симбирёв (Саратов) «Забытье»
- Юлия Шляпникова (Казань) «Наличники»
Председатель Экспертного совета Роман Сенчин: «Экспертов любой премии принято ругать — опять выбрали не тех! Наверняка на нас обрушатся и в этот раз. Даже сквозь самое мелкое сито может проскочить золотая песчинка, а уж когда дело касается золотых песчинок в литературе… Мы старались, просеивали тщательно и с болью в сердце: и в номинации “Проза”, и в номинации “Поэзия” достойных войти в десятку финалистов было в три-четыре раза больше. Резали по живому».
К работе с произведениями, вошедшими в короткий список, приступает жюри Премии: прозаик, финалист премии Национальной литературной премии «Большая книга» Дарья Бобылёва; писатель, поэт, главный редактор «Литературной газеты», председатель Правления Московской городской организации Союза писателей России Максим Замшев; поэт, прозаик, редактор, лауреат VIII сезона премии «Лицей» Анна Маркина; редактор, эксперт образовательных программ арт-кластера «Таврида» Алексей Портнов; литературный обозреватель, блогер Елена Чернышева. Председатель жюри — писатель, профессор Санкт‑Петербургского государственного университета, директор Музея В.В.Набокова Андрей Аствацатуров.
«Премия “Лицей” на сегодняшний день — одна из самых важных литературных премий. Она открывает не только новые имена, не только талантливых авторов, но — что гораздо важнее — новые силовые линии нашего многообразного процесса и позволяет увидеть перспективы интересных и нестандартных художественных поисков», — комментирует Андрей Аствацатуров.
Победителей IX сезона премии «Лицей» объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене одиннадцатого Книжного фестиваля «Красная площадь».
В специальной номинации издательского сервиса Rideró «Выбор книжных блогеров» будут названы победители в категориях «Проза» и «Поэзия», которых отметит блогерское жюри.
Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также направлена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов и финалистов Премии.
В разные годы лауреатами премии «Лицей» становились такие яркие прозаики и поэты, как Владимир Косогов, Василий Нацентов, Александра Шалашова, Леонид Негматов, Анна Маркина, Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло, Степан Самарин, Алексей Колесников и многие другие.
В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей. Расходы на выплату премиальных вознаграждений и расходы, связанные с организацией и проведением премиального процесса, несут генеральные партнёры Премии — «ЛОТТЕ Рус» и «ЛОТТЕ КФ Рус».