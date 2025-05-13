Премия «Лицей» объявила список финалистов 2025 года

13 мая 2025 года Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила список финалистов девятого сезона.

В 2025 году в финал премии «Лицей» вошли произведения авторов в возрасте от 21 до 35 лет из восьми городов России: Иркутска, Казани, Москвы, Павлова, Санкт-Петербурга, Саратова, Сарова, Уфы и посёлка Пинега Архангельской области.

В работе Экспертного совета Премии принимали участие: Роман Сенчин — прозаик, литературный критик, председатель Экспертного совета; Илья Кочергин — прозаик, редактор; Вадим Муратханов — поэт, прозаик, переводчик; Александр Переверзин — поэт, редактор; Елена Погорелая — поэт, литературный критик; Иван Родионов — литературный критик, редактор; Анастасия Шевченко — писатель, редактор, литературный обозреватель.

Всего на соискание премии «Лицей» в этом году было подано 2028 заявок от авторов из 298 городов России и 28 стран мира (1271 — в номинации «Проза», 757 — «Поэзия»). Экспертный совет включил в длинный список 103 произведения: 52 — в номинации «Поэзия» и 51 — в номинации «Проза.

Короткий список IX сезона премии «Лицей»

Номинация «Поэзия»





Мирослава Бессонова (Уфа) «Страшные существа» Анастасия Бугайчук (Москва) «Когда-нибудь станет достаточно» Евгений Дьяконов (Санкт-Петербург) «Болевые цветы» Мария Затонская (Саров, Нижегородская область) «Свидетель» Сергей Калашников (Павлово, Нижегородская область) «А вот они» Юлия Крылова (Москва) «Светочувствительность» Марина Марьяшина (Москва) «Помимо зрения» Егор Спесивцев (Москва) «Бумажки с предсказаниями» Елизавета Трофимова (Санкт-Петербург) «Какой-то цифровой Трофимов» Артём Ушканов (Москва) «Больничная поэма»

Номинация «Проза»

Анна Бабина (Санкт-Петербург) «Знаки безразличия» Анна Баснер (Москва) «Последний лист» Варвара Заборцева (Пинега, Архангельская область) «Марфа строила дом» Лев Кузьминский (Москва) «Дневник невидимки» Ангелина Малюгина (Москва) «Вася включил китайскую народную музыку» Алина Митрофанова (Санкт-Петербург) «Когда я была женщиной» Светлана Павлова (Москва) «Сценаристка» Илья Подковенко (Иркутск) «Вост-Сибирград» Максим Симбирёв (Саратов) «Забытье» Юлия Шляпникова (Казань) «Наличники»

Председатель Экспертного совета Роман Сенчин: «Экспертов любой премии принято ругать — опять выбрали не тех! Наверняка на нас обрушатся и в этот раз. Даже сквозь самое мелкое сито может проскочить золотая песчинка, а уж когда дело касается золотых песчинок в литературе… Мы старались, просеивали тщательно и с болью в сердце: и в номинации “Проза”, и в номинации “Поэзия” достойных войти в десятку финалистов было в три-четыре раза больше. Резали по живому».

К работе с произведениями, вошедшими в короткий список, приступает жюри Премии: прозаик, финалист премии Национальной литературной премии «Большая книга» Дарья Бобылёва; писатель, поэт, главный редактор «Литературной газеты», председатель Правления Московской городской организации Союза писателей России Максим Замшев; поэт, прозаик, редактор, лауреат VIII сезона премии «Лицей» Анна Маркина; редактор, эксперт образовательных программ арт-кластера «Таврида» Алексей Портнов; литературный обозреватель, блогер Елена Чернышева. Председатель жюри — писатель, профессор Санкт‑Петербургского государственного университета, директор Музея В.В.Набокова Андрей Аствацатуров.

«Премия “Лицей” на сегодняшний день — одна из самых важных литературных премий. Она открывает не только новые имена, не только талантливых авторов, но — что гораздо важнее — новые силовые линии нашего многообразного процесса и позволяет увидеть перспективы интересных и нестандартных художественных поисков», — комментирует Андрей Аствацатуров.

Победителей IX сезона премии «Лицей» объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене одиннадцатого Книжного фестиваля «Красная площадь».

В специальной номинации издательского сервиса Rideró «Выбор книжных блогеров» будут названы победители в категориях «Проза» и «Поэзия», которых отметит блогерское жюри.

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также направлена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов и финалистов Премии.

В разные годы лауреатами премии «Лицей» становились такие яркие прозаики и поэты, как Владимир Косогов, Василий Нацентов, Александра Шалашова, Леонид Негматов, Анна Маркина, Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло, Степан Самарин, Алексей Колесников и многие другие.

В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей. Расходы на выплату премиальных вознаграждений и расходы, связанные с организацией и проведением премиального процесса, несут генеральные партнёры Премии — «ЛОТТЕ Рус» и «ЛОТТЕ КФ Рус».