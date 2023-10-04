Литературная премия журнала «Юность» им. В. П. Катаева учреждена в 2021 году для сохранения традиций малой прозы и привлечения внимания читателей к современной литературе.

5 октября в резиденции АСПИР жюри премии назовет победителя и вручит ему заслуженную награду. Приходите поздравить автора!

Участвуют:

Софья Ремез — писатель, победительница второго сезона премии им. В. Катаева.

Татьяна Соловьева — главный редактор издательства «Альпина. Проза», заместитель главного редактора журнала «Юность».

Вера Богданова — прозаик, автор книг «Павел Чжан и прочие речные твари», «Сезон отравленных плодов».

Анастасия Шевченко — критик, литературный обозреватель, редактор.

Владислав Отрошенко — прозаик, автор книг «Драма снежной ночи», «Околицы Вавилона» и других.

Иван Родионов — поэт, критик. Автор книги «сЧётчик. Путеводитель по литературе для продолжающих».

Ведущий — Сергей Шаргунов, писатель, председатель АСПИР, главный редактор журнала «Юность».

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