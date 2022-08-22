Результаты конкурсного отбора в литературную школу «Юности»

Литературный журнал «Юность» совместно с Домами писателей в Комарове и

Переделкине объявляют результаты конкурсного отбора в литературную школу,

которая пройдет с 11 по 22 сентября. Из более чем 250 заявок было отобрано 42 участника:

Аношкина Светлана, писатель Бевз Иван, писатель, прозаик Бельцов Даниил (Марк Азеев), писатель, сценарист Бондарь Светлана, писатель Верзун Яна, писательница Веселуха Светлана, писатель Граушкина Ксения, писатель Гритт Марго, писатель Горнякова Татьяна, поэт, писатель Заборцева Варвара, поэт Ибрагимова Диана, писатель Кальян Анастасия, прозаик Карабанова Елизавета, драматург Кешфидинов Шевкет, писатель, художник Коваленко Владимир, писатель Колесникова Ирина, прозаик Копытова Дарина, писатель, поэт, колумнист Куликов Егор, писатель Лагутин Дмитрий, писатель Луговая Евгения, писательница Маврина Ольга, прозаик Минаева Екатерина, прозаик, литературный критик Митрофанова Алина, поэт, прозаик Никулин Павел, журналист, поэт Новикова Алена, писательница Палихова Анастасия, поэтесса Пестерева Анна, журналист, редактор Пилипенко Вика (Даня Молчит), поэтесса Полонская Софья, сценарист, литературовед Романенко Ксения, писатель Сазонова Марина, писатель, поэт, книжный блогер Сапрыкина Серафима, поэт Свистунов Петр, писатель Солнцева Злата, писательница, поэтесса Сорока Вера, прозаик, сценарист Талан Ксения, писательница Трошина Екатерина, прозаик Фролова Валерия, литературная работница Чевик Виктория, арт-критик, писатель, блогер Чеховский Дмитрий, прозаик Чухлебова Анна, писатель Шебеко Анна, прозаик

Участники школы прослушают лекции и побывают на мастер-классах именитых литераторов: Алексея Варламова, Аллы Горбуновой, Павла Басинского, Андрея Рубанова, Ольги Славниковой и других. Напомним, журнал «Юность» предоставляет проживание в двухместном номере, трехразовое питание, экскурсии и проезд между Переделкиным и Комаровом. Проезд до места проведения школы оплачивается участниками. Партнёрами летней школы журнала «Юность» станут аудиосервис «Звук», Дом творчества Переделкино и Дом творчества писателей Комарово. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Произведения участников конкурса будут опубликованы эксклюзивно в аудиосервисе «Звук».

Отбор участников производила рабочая группа. В нее вошли: