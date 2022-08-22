Результаты конкурсного отбора в литературную школу «Юности»

Литературный журнал «Юность» совместно с Домами писателей в Комарове и
Переделкине объявляют результаты конкурсного отбора в литературную школу,
которая пройдет с 11 по 22 сентября. Из более чем 250 заявок было отобрано 42 участника:
- Аношкина Светлана, писатель
- Бевз Иван, писатель, прозаик
- Бельцов Даниил (Марк Азеев), писатель, сценарист
- Бондарь Светлана, писатель
- Верзун Яна, писательница
- Веселуха Светлана, писатель
- Граушкина Ксения, писатель
- Гритт Марго, писатель
- Горнякова Татьяна, поэт, писатель
- Заборцева Варвара, поэт
- Ибрагимова Диана, писатель
- Кальян Анастасия, прозаик
- Карабанова Елизавета, драматург
- Кешфидинов Шевкет, писатель, художник
- Коваленко Владимир, писатель
- Колесникова Ирина, прозаик
- Копытова Дарина, писатель, поэт, колумнист
- Куликов Егор, писатель
- Лагутин Дмитрий, писатель
- Луговая Евгения, писательница
- Маврина Ольга, прозаик
- Минаева Екатерина, прозаик, литературный критик
- Митрофанова Алина, поэт, прозаик
- Никулин Павел, журналист, поэт
- Новикова Алена, писательница
- Палихова Анастасия, поэтесса
- Пестерева Анна, журналист, редактор
- Пилипенко Вика (Даня Молчит), поэтесса
- Полонская Софья, сценарист, литературовед
- Романенко Ксения, писатель
- Сазонова Марина, писатель, поэт, книжный блогер
- Сапрыкина Серафима, поэт
- Свистунов Петр, писатель
- Солнцева Злата, писательница, поэтесса
- Сорока Вера, прозаик, сценарист
- Талан Ксения, писательница
- Трошина Екатерина, прозаик
- Фролова Валерия, литературная работница
- Чевик Виктория, арт-критик, писатель, блогер
- Чеховский Дмитрий, прозаик
- Чухлебова Анна, писатель
- Шебеко Анна, прозаик
Участники школы прослушают лекции и побывают на мастер-классах именитых литераторов: Алексея Варламова, Аллы Горбуновой, Павла Басинского, Андрея Рубанова, Ольги Славниковой и других. Напомним, журнал «Юность» предоставляет проживание в двухместном номере, трехразовое питание, экскурсии и проезд между Переделкиным и Комаровом. Проезд до места проведения школы оплачивается участниками. Партнёрами летней школы журнала «Юность» станут аудиосервис «Звук», Дом творчества Переделкино и Дом творчества писателей Комарово. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Произведения участников конкурса будут опубликованы эксклюзивно в аудиосервисе «Звук».
Отбор участников производила рабочая группа. В нее вошли:
- Александра Максимова, координатор литературной школы «Юности»
- Виктория Рипа, журналист и менеджер литературной школы «Юности»
- Екатерина Барбаняга, поэт и журналист
- Юлия Вронская, креативный директор дома Писателей в Переделкине
- Вероника Дмитриева, редактор редакции Елены Шубиной
- Ирина Ерисанова, директор музея Б.Пастернака
- Марина Кудимова, писатель
- Инна Тарасова, заместитель директора Дома Творчества писателей в Комарово