«Русская премия» объявила победителей

Сегодня, 11 декабря 2024 года, в Москве были объявлены лауреаты «Русской премии».

В 2024 году на соискание премии была зарегистрирована 591 заявка от авторов из 55 стран мира. В короткий список были включены произведения авторов из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии и Узбекистана.

В начале церемонии Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой зачитал приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова: «Ваш творческий смотр, возобновивший свою деятельность после многолетнего перерыва, вносит весомый вклад в продвижение русского языка и российской культуры. О его высоком международном престиже свидетельствует большое количество заявок от авторов из более полусотни стран мира. В этой связи глубоко символично, что в нынешнем году конкурс совпадает с 225-летием Александра Сергеевича Пушкина, которое мы широко отметили».

Награды были вручены в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия», в каждой из которых по три призовых места.

Победители в номинации «Проза»:

Первое место — Хелена Побяржина «Валсарб» (Беларусь)

Второе место — Даниэль Бергер «Кофе с перцем» (Киргизия)

Третье место — Тимур Нигматуллин «Я не вру мама» (Казахстан)

Победители в номинации «Поэзия»:

Первое место — Сергей Пагын «И немного музыки неисполнимой» (Молдавия)

Второе место — Адалат Исмаилов «Дальтоник» (Азербайджан)

Третье место — Наталья Белоедова «Хрупкие стены» (Узбекистан)

Работы финалистов оценивало жюри, в состав которого вошли:

Максим Амелин (председатель жюри) — поэт, переводчик, издатель;

Татьяна Толстая — прозаик, эссеист, преподаватель;

Евгений Абдуллаев — поэт, прозаик, критик, переводчик (Узбекистан);

Дмитрий Воденников — поэт, эссеист, преподаватель;

Иван Саверченко — литературовед, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наук Республики Беларусь;

Абузар Багиров — писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН;

Сергей Беляков — писатель, историк, критик;

Татьяна Соловьёва — критик, заместитель главного редактора журнала «Юность».

«Русская премия» учреждена в целях сохранения, поддержки и развития русской литературы как уникального явления мировой культуры, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания. С 2024 года её учредителем является Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и «Центра поддержки отечественной словесности».

Справка:

Международный литературный конкурс «Русская премия» учреждён в 2005 году для сохранения и развития русского языка как уникального явления мировой культуры и поддержки русскоязычных писателей за пределами Российской Федерации. Задачи конкурса — открытие новых талантливых имён, поддержка русского языка и литературы в других странах, повышение роли литературы в обществе. За 12 лет существования «Русской премии» (2005 – 2017 гг.) её лауреатами стали 97 человек из 28 стран мира.

Призовой фонд составляет 5 млн руб. За первые места победители получат по 1 млн. руб. Обладатели вторых и третьих мест — по 800 и 700 тыс. руб. соответственно.

Номинировать на конкурс свои неопубликованные произведения могут сами авторы. А опубликованные — книжные издательства, литературные журналы, СМИ, творческие союзы, писательские объединения, издательские сервисы, литературные агенты/агентства, школы писательского мастерства, зарегистрированные как в Российской Федерации, так и за её пределами.