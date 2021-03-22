Всероссийская ассоциация рыбопромышленников выступила партнером литературной премии имени Катаева, учрежденной журналом «Юность» для сохранения традиций малой прозы и привлечения внимания общества к современной литературе, не сводящейся исключительно к книжным публикациям романов.



«В прибрежных регионах живет огромное количество молодых и талантливых авторов, у которых не всегда есть возможность прорваться через «столичных конкурентов». Для многих отдалённых регионов рыбная отрасль – основа не только экономики, но и социальной сферы, поэтому рыбацкое сообщество России, объединенное на площадке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, считает необходимым поддерживать подобные проекты», – рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.



Глава ВАРПЭ наравне с писателем Татьяной Толстой, поэтом, писателем Михаилом Тарковским, профессором МГУ, писателем, ректором Литературного института имени М. Горького Алексеем Варламовым, актрисой Любовью Толкалиной стал членом жюри премии. Председателем жюри является писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.



Герман Зверев отметил особую связь рыбной отрасли с творчеством советского писателя, драматурга, поэта, создателя и первого главного редактора журнала «Юность» Валентина Катаева, чье имя носит премия. «Валентин Катаев – это человек, благодаря которому прибрежное рыболовство обрело литературную прописку. Он очень образно описал прибрежное рыболовство в своей повести «Белеет парус одинокий», – рассказал президент ВАРПЭ.



В будущем Всероссийская ассоциация рыбопромышленников планирует искать литературные таланты и среди работников рыбной отрасли, в которой на сегодняшний день задействовано около 140 тысяч человек. Возможно, «пишущие» рыбаки также смогут стать участниками премии Катаева.

