В июне 2022 года состоялся заезд «Кириллица» арт-кластера «Таврида». Участники школы русского языка и современной литературы в качестве вступительного задания писали сказки. Лучшие из них были отобраны для 10 номера журнала «Юность». 12 сказок, написанных участниками «Тавриды», откроют октябрьский выпуск:

«Жухлый человек» Нади Алексеевой

«Ангелочки на камне» Анны Бабиной

«Ваара лаапсут» Яны Яжмины

«Новое время» Марии Вишиной

«Сказка о царевне луж» Ромы Декабрева

«Сказки белого леса» и «Круглое здание» Полины Жандармовой

«Богатство родникового края» Александры Завалиной

«Дятловы горы» Юлии Ивановой

«Яблоко с мёдом» Нурсултана Назирова

«Сказка про Сашу, Лынзермя и птицу Минлей»

«Замок имён» Дмитрия Чеховского

«Царь чудес» Дениса Лукьянова