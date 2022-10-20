В июне 2022 года состоялся заезд «Кириллица» арт-кластера «Таврида». Участники школы русского языка и современной литературы в качестве вступительного задания писали сказки. Лучшие из них были отобраны для 10 номера журнала «Юность». 12 сказок, написанных участниками «Тавриды», откроют октябрьский выпуск:
«Жухлый человек» Нади Алексеевой
«Ангелочки на камне» Анны Бабиной
«Ваара лаапсут» Яны Яжмины
«Новое время» Марии Вишиной
«Сказка о царевне луж» Ромы Декабрева
«Сказки белого леса» и «Круглое здание» Полины Жандармовой
«Богатство родникового края» Александры Завалиной
«Дятловы горы» Юлии Ивановой
«Яблоко с мёдом» Нурсултана Назирова
«Сказка про Сашу, Лынзермя и птицу Минлей»
«Замок имён» Дмитрия Чеховского
«Царь чудес» Дениса Лукьянова