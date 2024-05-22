Национальная литературная премия «Большая книга» объявила длинный список XIX сезона

23 апреля 2024 года в пресс-центре ТАСС объявлены произведения, вошедшие в длинный список девятнадцатого сезона Национальной литературной премии «Большая книга». В 2024 году на соискание Премии было номинировано 346 произведений авторов из 73 городов России (от Архангельска до Грозного и от Калининграда до Петропавловска-Камчатского) и двенадцати стран мира. Номинаторами выступили 64 российских издательства и 19 […]