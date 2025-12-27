Новости

Содержание декабрьского номера журнала «Юность»

27 декабря 2025, 14:00
Победителем Литературной премии им. В. Катаева за лучший рассказ 2025 года стала Яна Вагнер

23 ноября 2025, 16:30

Содержание ноябрьского номера журнала «Юность»
22 ноября 2025, 9:30

Журнал «Юность» объявит победителя юбилейного сезона Литературной премии имени Валентина Катаева
Главный приз конкурса составляет 300 000 рублей. В воскресенье 23 ноября в стенах Дома Творчества Переделкино в 12:00 журнал «Юность» объявит лауреата премии имени Катаева. В 2019 году журнал «Юность» учредил литературную премию имени Валентина Катаева за лучший рассказ, и с тех пор она проходит ежегодно. Сегодня премия Катаева — крупнейшая литературная премия в жанре […]
18 ноября 2025, 13:30

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет
с 12 декабря 2025 по 19 января 2026 в Москве, Костроме и Рязани!

