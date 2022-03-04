Содержание февральского номера журнала «Юность»

Литературная премия имени Катаева объявляет старт второго сезона и состав жюри

Литературная премия журнала «Юность» имени Валентина Катаева объявляет о старте второго сезона. На соискание премии могут быть выдвинуты произведения, опубликованные после 1 января 2021 года, но не позднее 31 декабря 2021 года. Номинаторами являются литературные журналы, издательства, профильные издания и союзы, библиотеки и высшие учебные заведения. В течение одного премиального сезона может быть выдвинут только […]