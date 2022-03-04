Новости

Содержание февральского номера журнала «Юность»

4 марта 2022, 23:30
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Поэзия

Содержание январского номера журнала «Юность»
15 февраля 2022, 0:11

Литературная премия имени Катаева объявляет старт второго сезона и состав жюри
Литературная премия журнала «Юность» имени Валентина Катаева объявляет о старте второго сезона. На соискание премии могут быть выдвинуты произведения, опубликованные после 1 января 2021 года, но не позднее 31 декабря 2021 года. Номинаторами являются литературные журналы, издательства, профильные издания и союзы, библиотеки и высшие учебные заведения. В течение одного премиального сезона может быть выдвинут только […]
1 февраля 2022, 14:54

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