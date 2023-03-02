Премия им. Катаева открывает приём заявок

Открыт приём заявок на участие в третьем сезоне Литературной премии имени В. Катаева. Подробная информация на сайте https://kataevprize.ru. Номинировать рассказы могут только издатели (обязательное условие для сайтов – наличие Свидетельства о регистрации СМИ. Отсутствие печати не является препятствием для выдвижения при наличии Свидетельства о регистрации). От одного автора в премиальном сезоне может быть номинирован только один […]