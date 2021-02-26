Объявлены победители Всероссийской Премии имени Андрея Дементьева

Пресс-релиз от 14.01.2021 В столице Верхневолжья назвали победителей Премии имени Андрея Дементьева, которая учреждена Правительством Тверской области и” Домом поэзии Андрея Дементьева”. Участниками конкурса стали представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Ярославской, Воронежской, Орловской, Смоленской и других областей. Всероссийский уровень премии дал возможность тверским поэтам соревноваться на широкой платформе, учиться друг у друга […]