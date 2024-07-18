«Лицей» объявил короткий список номинантов 2024 года

14 мая 2024 года на пресс-конференции в ТАСС был объявлен короткий список номинантов восьмого сезона Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов. В этом году в финал премии «Лицей» вышли авторы в возрасте от 21 до 35 лет из Калининграда, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Зеленограда, Воронежа, Москвы, Саратова, Уфы, Люберец, Перми, Челябинска, Новосибирска […]