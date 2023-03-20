Денис Лукьянов

Яблоки раздора, нездоровый сон и острые зубки: книжные фантастические новинки

Евгения Сафонова, «Риджийский гамбит. Дифференцировать тьму» Издательство Эксмо Снежана — девушка-гений с фотографической памятью, геймер, студентка МГУ и колючая эгоистка. Падая в Москву-реку, она оказывается в волшебной стране Риджии. Да только сказка про «попаданку» идет не по плану. Для начала, Снежана не становится «той самой избранной принцессой с волшебным даром». Отнюдь, попадает в темницу дроу — темных эльфов, — а потом становится куклой колдуна Лода, который изучает жителей нашего […]