Премия «Лицей» объявила о начале приёма заявок на соискание премии

25 января, в День студента, литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов открыла новый, восьмой сезон и объявила приём заявок на соискание премии. Работы соискателей будут приниматься до 18 марта 2024 года включительно. Премия «Лицей» учреждена с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения […]