Читайте также

Объявлен старт нового сезона «Русской премии»
6 марта 2024, 18:01

Содержание февральского номера журнала «Юность»
Содержание февральского номера журнала «Юность»
20 февраля 2024, 16:45

Премия «Лицей» объявила о начале приёма заявок на соискание премии
25 января, в День студента, литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов открыла новый, восьмой сезон и объявила приём заявок на соискание премии. Работы соискателей будут приниматься до 18 марта 2024 года включительно. Премия «Лицей» учреждена с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения […]
25 января 2024, 15:00

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно