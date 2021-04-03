Одна из ведущих литературных премий мира приглашает авторов из России

Общий призовой фонд награды составляет 1,9 миллиона долларов. Книжная премия шейха Заида ежегодно присуждается выдающимся писателям, исследователям, издателям, а также молодым авторам, чьи литературные труды и переводы в области гуманитарных наук обогащают современную культурную и общественную жизнь. Премия – независимая инициатива, действующая под управлением Департамента культуры и туризма Абу-Даби. Премия названа в честь президента-основателя Объединённых […]