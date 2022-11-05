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Содержание октябрьского номера журнала «Юность»

5 ноября 2022, 18:44

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Сказки «Тавриды» в «Юности»
В июне 2022 года состоялся заезд «Кириллица» арт-кластера «Таврида». Участники школы русского языка и современной литературы в качестве вступительного задания писали сказки. Лучшие из них были отобраны для 10 номера журнала «Юность». 12 сказок, написанных участниками «Тавриды», откроют октябрьский выпуск: «Жухлый человек» Нади Алексеевой«Ангелочки на камне» Анны Бабиной«Ваара лаапсут» Яны Яжмины«Новое время» Марии Вишиной«Сказка о […]
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