Сразу три ведущие литературные премии открывают новый сезон

lyceum@pushkinprize.ru http://pushkinprize.ru/ https://ridero.ru/contest/lyceum21/ Пресс-релиз Сразу три ведущие литературные премии открывают новый сезон 20 января начинается прием работ на соискание Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов, Национальной литературной премии «Большая книга» и Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». Представить произведения можно до 28 февраля 2021 года. […]