Международная независимая литературная премия «Глаголица» объявляет о старте приема конкурсных работ.

Приглашаются ребята в возрасте от 10 до 17 лет (включительно), пишущие прозу и поэзию на русском и татарском языках. Конкурсантам предлагается попробовать себя также в следующих номинациях: «Художественные переводы с английского языка на русский язык», «Драматургия», «Билингвы».

С 2023 года Премия проходит под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В конкурсе появилась специальная номинация — художественные произведения на русском языке на темы, созвучные целям и программным приоритетам ЮНЕСКО.

Подробнее о конкурсе и условиях участия можно узнать на официальном сайте Премии https://www.glagolitsa-rt.ru/ в разделе «Положение».

Учредитель конкурса – Благотворительный фонд «Счастливые истории» (г.Казань). Участие – бесплатное, организационные взносы отсутствуют.

Участие в Премии «Глаголица» – это не только возможность проявить свой талант, но и шанс получить ценный опыт и знания о литературе. Работы финалистов ежегодно печатаются в региональных и федеральных изданиях, ребята выступают на радио и телевидении, становятся участниками Телемоста «Большой перекресток» (проект БФ «Счастливые истории»).

135 финалистов получат альманах «Глаголицы» со своим опубликованным произведением и будут награждены бесплатной путевкой на литературную смену в Казань, которая пройдёт с 14 по 19 ноября.

В этом году победителями станут 13 лауреатов в 8 номинациях. Главный приз – статуэтка «Хрустальная сова». Церемония награждения состоится 18 ноября 2024 г. в Большом концертном зале им. С.Сайдашева. Ведущая – Заслуженная артистка Российской Федерации, известная актриса театра и кино Нонна Гришаева. За 10 лет существования в проекте приняли участие более 10 000 юных писателей из 45 городов и районов Республики Татарстан, 83 регионов России и 30 стран мира. Произведения юных авторов оцениваются известными писателями, переводчиками и журналистами.

Подать заявку на участие в Премии можно на сайте https://www.glagolitsa-rt.ru/.

Срок приема работ – до 16 сентября 2024 г.

Журнал «Юность» является официальным партнёром премии «Глаголица».