Регистрация в арт-школу русского языка и современной литературы арт-кластера «Таврида» продлена до 3 мая.

Тебя ждут:

Написание книги «Новые сказки народов России»;

Участие в создании театрализованного представления «КИРИЛЛИЦА»;

Ты сможешь претендовать на участие в издательской программе арт-кластера и ярмарке молодых авторов в рамках фестиваля «Таврида.АРТ».

Как стать участником арт-школы?

Рассказываем:

• Зарегистрироваться на официальном сайте арт-кластера «Таврида»

• Заполнить анкету

• Прикрепить творческое задание и видеовизитку согласно выбранному направлению и требованиям

• Дождаться оценки экспертов

• Дождаться результатов рассмотрения заявки в личном кабинете

А кроме того:

Бесплатное участие в образовательной программе арт-школ;

Бесплатное проживание на территории арт-кластера;

Бесплатное трехразовое питание;

Бесплатный трансфер до места проведения мероприятия.

Регистрируйтесь прямо сейчас на сайте «Таврида.АРТ»!

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Вы готовы?!

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