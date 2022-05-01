Регистрация в арт-школу русского языка и современной литературы арт-кластера «Таврида» продлена до 3 мая.
Тебя ждут:
Написание книги «Новые сказки народов России»;
Участие в создании театрализованного представления «КИРИЛЛИЦА»;
Ты сможешь претендовать на участие в издательской программе арт-кластера и ярмарке молодых авторов в рамках фестиваля «Таврида.АРТ».
Как стать участником арт-школы?
Рассказываем:
• Зарегистрироваться на официальном сайте арт-кластера «Таврида»
• Заполнить анкету
• Прикрепить творческое задание и видеовизитку согласно выбранному направлению и требованиям
• Дождаться оценки экспертов
• Дождаться результатов рассмотрения заявки в личном кабинете
А кроме того:
Бесплатное участие в образовательной программе арт-школ;
Бесплатное проживание на территории арт-кластера;
Бесплатное трехразовое питание;
Бесплатный трансфер до места проведения мероприятия.
Регистрируйтесь прямо сейчас на сайте «Таврида.АРТ»!
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Вы готовы?!