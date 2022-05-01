Журнал «Юность» теперь можно читать не только на официальном сайте, но и на портале «Журнальный зал». Особенность подачи материалов на сайте – разделение на отдельные произведения, открыть которые можно через оглавление. На данный момент на сайте уже размещены 1 и 2 номера 2022 года. «Журнальный зал» — литературный интернет-проект, представляющий деятельность русских толстых литературно-художественных и […]