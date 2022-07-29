Третья школа литературной критики пройдет в Пушкинских горах в октябре

С 2 по 6 октября 2022 года проект «Школа критики» совместно с государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» проведёт школу критики поэзии в Пушкинских горах при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Школа носит имя литературоведа, писателя Валентина Яковлевича Курбатова. Страстный, талантливый, читающий и пишущий сердцем, этот выдающийся мастер слова, работавший много лет в жюри премии «Ясная Поляна», как никто другой олицетворяет связь времен и поколений. «Школа критики» инициирована в его память. В 2021 году в Первой школе критики приняли участие 21 литературный критик из разных регионов страны. Лучшие работы участников были опубликованы в журнале «Юность» и на портале «Горький». Вторая школа литературной критики, которая будет посвящена критике прозы, намечена на август 2022 года.

«В прошлом году несколько участников первой Школы сетовали, что в программе не предусмотрены критические разборы поэтических текстов. И мы решили, что обязательно проведём отдельную сессию, посвящённую поэзии. Вопрос с местом проведения решился сам собой: если проза в Ясной Поляне, то поэзия, разумеется, в Михайловском и Пушкинских горах!» – комментирует Владимир Толстой, советник президента России по вопросам культуры и искусства.

Школа литературной критики в Пушкинских горах будет первой школой, посвященной исключительно критике поэзии. Школа предполагает очную форму взаимодействия молодых авторов и известных критиков. Практическую работу в Третьей школе литературной критики в Пушкинских горах проведут:

профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Дмитрий Бак

литературный критик, заведующий отделом поэзии журнала “Новый мир”, Павел Крючков

доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы Казанского университета, критик поэзии, Артём Скворцов

российский литературный критик, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы», поэт, Елена Погорелая

кандидат философских наук, литературный критик, поэт, писатель, известный по псевдониму Сухбат Афлатуни, Евгений Абдуллаев

поэт, литературный критик, редактор отделов критики и эссеистики интернет-портала «Textura», Борис Кутенков

Для участия в «Школе критики» необходимо написать короткий отклик (3000-5000 знаков) на два текста А. С. Пушкина и до 19 августа подать заявку.

По результатам конкурса организаторы выберут 21 участника школы. Результаты будут объявлены не позднее 5 сентября. Основное внимание организаторы школы будут уделять качеству присланных текстов и мотивационному письму.

Участие в школе для выбранных авторов бесплатное, также организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и транспорт до Пушкинских гор и обратно. Участники должы быть старше 18 лет.

По окончании курса критики получат сертификаты об участии в школе, а лучшие работы будут опубликованы в толстых журналах и на интернет-платформах, которые являются партнерами проекта «Школы критики».

Контакты:

Анастасия Толстая

Руководитель проекта «Школа критики»

shkola.kritiki@gmail.com