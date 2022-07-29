Третья школа литературной критики пройдет в Пушкинских горах в октябре

С 2 по 6 октября 2022 года проект «Школа критики» совместно с государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» проведёт школу критики поэзии в Пушкинских горах при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Школа носит имя литературоведа, писателя Валентина Яковлевича Курбатова. Страстный, талантливый, читающий и пишущий сердцем, этот выдающийся мастер слова, работавший много лет в жюри премии «Ясная Поляна», как никто другой олицетворяет связь времен и поколений. «Школа критики» инициирована в его память. В 2021 году в Первой школе критики приняли участие 21 литературный критик из разных регионов страны. Лучшие работы участников были опубликованы в журнале «Юность» и на портале «Горький». Вторая школа литературной критики, которая будет посвящена критике прозы, намечена на август 2022 года.
«В прошлом году несколько участников первой Школы сетовали, что в программе не предусмотрены критические разборы поэтических текстов. И мы решили, что обязательно проведём отдельную сессию, посвящённую поэзии. Вопрос с местом проведения решился сам собой: если проза в Ясной Поляне, то поэзия, разумеется, в Михайловском и Пушкинских горах!» – комментирует Владимир Толстой, советник президента России по вопросам культуры и искусства.
Школа литературной критики в Пушкинских горах будет первой школой, посвященной исключительно критике поэзии. Школа предполагает очную форму взаимодействия молодых авторов и известных критиков. Практическую работу в Третьей школе литературной критики в Пушкинских горах проведут:
- профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Дмитрий Бак
- литературный критик, заведующий отделом поэзии журнала “Новый мир”, Павел Крючков
- доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы Казанского университета, критик поэзии, Артём Скворцов
- российский литературный критик, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы», поэт, Елена Погорелая
- кандидат философских наук, литературный критик, поэт, писатель, известный по псевдониму Сухбат Афлатуни, Евгений Абдуллаев
- поэт, литературный критик, редактор отделов критики и эссеистики интернет-портала «Textura», Борис Кутенков
Для участия в «Школе критики» необходимо написать короткий отклик (3000-5000 знаков) на два текста А. С. Пушкина и до 19 августа подать заявку.
По результатам конкурса организаторы выберут 21 участника школы. Результаты будут объявлены не позднее 5 сентября. Основное внимание организаторы школы будут уделять качеству присланных текстов и мотивационному письму.
Участие в школе для выбранных авторов бесплатное, также организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и транспорт до Пушкинских гор и обратно. Участники должы быть старше 18 лет.
По окончании курса критики получат сертификаты об участии в школе, а лучшие работы будут опубликованы в толстых журналах и на интернет-платформах, которые являются партнерами проекта «Школы критики».
Контакты:
Анастасия Толстая
Руководитель проекта «Школа критики»
shkola.kritiki@gmail.com