ВТОРАЯ ШКОЛА ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ ПРОЙДЕТ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ В КОНЦЕ ЛЕТА

С 21 по 26 августа 2022 года соучредители литературной премии «Ясная Поляна» – музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics – при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведут Вторую школу литературной критики в Ясной Поляне.

Школа литературной критики имени В. Я. Курбатова в Ясной Поляне была основана в 2021 году, ее первые занятия проходили в рамках Международных яснополянских писательских встреч. В 2021 году в Первой школе литературной критики приняли участие 21 литературный критик из Екатеринбурга, Кемерова, Минска, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Твери. Лучшие работы участников были опубликованы в журнале «Юность» и на портале «Горький». Как прошла школа в 2021 году:

Школа литературной критики в Ясной Поляне предполагает очную форму взаимодействия молодых авторов и известных критиков. Практическую работу во Второй школе литературной критики в Ясной Поляне проведут:

• профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак,

• литературный критик, обозреватель Forbes и Psychologies, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Ломыкина,

• литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Юность», продюсер издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева,

• книжный критик, Константин Мильчин.

Преподавателями и наставниками также выступят члены жюри премии «Ясная Поляна»: писатель Павел Басинский, ректор Литературного института Алексей Варламов и писатель Владислав Отрошенко.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку. По результатам конкурса организаторы выберут 21 участника школы. Заявки на участие принимаются на сайте Школы. Срок подачи заявки – до 20 июня. Результаты будут объявлены не позднее 15 июля. Основное внимание организаторы школы будут уделять качеству присланных текстов и мотивационному письму. Участие в школе для выбранных авторов бесплатное, также организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и транспорт до Ясной Поляны и обратно.

По окончании курса критики получат сертификаты об участии в школе, а лучшие работы будут опубликованы в толстых журналах, которые являются партнерами проекта «Школы критики».

«Для нас важно создать и развивать среду единомышленников, для которых ценность и сила слова являются абсолютной величиной, сохранить преемственность и непрерывность отечественного литературного процесса, в основе которого – красота и мощь русского языка. Инициаторы и партнеры Школы литературной критики создают возможность перенимать опыт вдумчивого чтения непосредственно у мастеров, которые сегодня, работая в «толстых» журналах и популярных СМИ, воплощают в своем творчестве великие традиции русской критики. Ценим смелость собственного суждения о прочитанном и уверенное владение профессией», – комментирует Владимир Толстой, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры и искусства, председатель жюри премии «Ясная Поляна».



«Любой день и час, проведенный в Ясной Поляне – счастье и радость. Здесь человек чувствует, как в нем оживают лучшие силы и светлые мысли, хочется всматриваться в неторопливую природу, глядеться в сердца и души людей, живущих рядом с тобой. Особенно если эти люди – твои друзья по писательскому цеху, а также молодые литераторы, приехавшие в толстовские места испытать свои способности и таланты. Вторая Школа критики будет разнообразна и содержательна — у меня в этом нет ни малейших сомнений», – говорит Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.





Контакты:

Анастасия Толстая

Руководитель Школы критики и куратор Писательских встреч

shkola.kritiki@gmail.com