Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов подвела итоги приёма работ на соискание премии в десятом, юбилейном сезоне.

Всего в этом году на премию «Лицей» было подано 1659 заявок (818 – в номинации «Проза», 841 – «Поэзия») от авторов из 300 городов России (от Норильска до Владикавказа и от Калининграда до Петропавловска-Камчатского) и 20 стран мира: Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Киргизии, Нидерландов, Португалии, Сербии, Узбекистана, Франции, Японии и других. Среди участников – 694 мужчин (42%) и 965 девушек (58%).

Наибольшее количество заявок подано молодыми авторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска и Ростова-на-Дону. Средний возраст соискателей премии в этом сезоне – 27 лет. Самому молодому автору – 15 лет.

Все поступившие и соответствующие условиям заявки переданы на рассмотрение Экспертному совету премии. В этом году в его работе принимают участие: прозаик, литературный критик, председатель Экспертного совета Роман Сенчин; прозаик, редактор Илья Кочергин; поэт, прозаик, переводчик Вадим Муратханов; поэт, редактор Александр Переверзин; поэт, литературный критик Елена Погорелая; литературный критик, редактор Иван Родионов; прозаик Сергей Самсонов и редактор, литературный обозреватель, писатель Анастасия Шевченко.

Эксперты сформируют длинный и короткий списки. Длинный список десятого сезона «Лицея» будет объявлен 14 апреля, короткий – 6 мая. Затем к работе приступит жюри Премии, которое и определит трёх лауреатов в каждой номинации. Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене двенадцатого книжного фестиваля «Красная площадь».

В отдельной номинации издательского сервиса Rideró «Выбор книжных блогеров» будут названы победители в категориях «Проза» и «Поэзия». Блогерское жюри выберет своих фаворитов и вручит им статуэтки в виде больших лайков.

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов и финалистов Премии.

В разные годы лауреатами премии «Лицей» становились такие яркие прозаики и поэты как Анна Бабина, Анна Баснер, Варвара Заборцева, Екатерина Манойло, Василий Нацентов, Леонид Негматов, Анна Маркина, Светлана Павлова, Михаил Турбин, Ислам Ханипаев, Александра Шалашова и многие другие.

