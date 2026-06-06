Приз составляет 300 000 рублей.

Премия, вручаемая за лучший рассказ, была учреждена «Юностью» в 2020 году.

Среди задач премии — сохранение традиций малой прозы, открытие новых имен и поощрение лучших современных авторов.

К рассмотрению принимаются рассказы, впервые опубликованные с 1 января по 31 декабря 2025 года. Номинировать авторов могут издатели, журналы, союзы, библиотеки и высшие учебные заведения. Номинироваться может только один рассказ автора.

Победителя выберет Большое жюри, в состав которого вошли:

руководитель дома творчества Переделкино Дарья Беглова ;

; поэт и историк литературы Игорь Волгин ;

; литературный критик Евгений Сидоров , руководитель критического отдела журнала «Юность» 1967–1971 гг.;

, руководитель критического отдела журнала «Юность» 1967–1971 гг.; победительница 5-го сезона премии писатель Яна Вагнер.

Председатель жюри – главный редактор журнала «Юность» писатель Сергей Шаргунов.

Прием заявок на соискание премии им. Катаева открыт с 1 июня по 31 августа 2026 года на сайте. В октябре 2026 года будет опубликован длинный список премии. В ноябре будет сформирован её короткий список. Премия будет вручена 28 января 2027 года в день стотридцатилетия В.П. Катаева.