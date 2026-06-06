Приз составляет 300 000 рублей.
Премия, вручаемая за лучший рассказ, была учреждена «Юностью» в 2020 году.
Среди задач премии — сохранение традиций малой прозы, открытие новых имен и поощрение лучших современных авторов.
К рассмотрению принимаются рассказы, впервые опубликованные с 1 января по 31 декабря 2025 года. Номинировать авторов могут издатели, журналы, союзы, библиотеки и высшие учебные заведения. Номинироваться может только один рассказ автора.
Победителя выберет Большое жюри, в состав которого вошли:
- руководитель дома творчества Переделкино Дарья Беглова;
- поэт и историк литературы Игорь Волгин;
- литературный критик Евгений Сидоров, руководитель критического отдела журнала «Юность» 1967–1971 гг.;
- победительница 5-го сезона премии писатель Яна Вагнер.
Председатель жюри – главный редактор журнала «Юность» писатель Сергей Шаргунов.
Прием заявок на соискание премии им. Катаева открыт с 1 июня по 31 августа 2026 года на сайте. В октябре 2026 года будет опубликован длинный список премии. В ноябре будет сформирован её короткий список. Премия будет вручена 28 января 2027 года в день стотридцатилетия В.П. Катаева.