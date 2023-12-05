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Журнал «Юность» приглашает читателей на презентацию новогоднего номера

5 декабря 2023, 16:39

8 декабря журнал «Юность» приглашает всех читателей на презентацию новогоднего номера и встречу с авторами.

В презентации примут участие авторы новогоднего спецпроекта Сергей Шаргунов, Екатерина Манойло, Ксения Буржская, Денис Драгунский, Дмитрий Захаров, Ася Володина, Софья Ремез и Ася Шевченко.

Читателям представляется уникальная возможность пообщаться с любимыми писателями и купить новогоднюю «Юность» с эксклюзивными рассказами Водолазкина, Шаргунова, Сальникова, Служителя и многих других.

Встреча пройдет в пятницу 8 декабря в 18:00 в магазине Библио-Глобус (г. Москва, ул. Мясницкая д. 6/3 стр. 1)

Регистрация на мероприятие по ссылке.

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