Новости
26 апреля 2022, 21:57

Журнал «Юность» теперь можно читать не только на официальном сайте, но и на портале «Журнальный зал».

Особенность подачи материалов на сайте – разделение на отдельные произведения, открыть которые можно через оглавление. На данный момент на сайте уже размещены 1 и 2 номера 2022 года.

«Журнальный зал» — литературный интернет-проект, представляющий деятельность русских толстых литературно-художественных и гуманитарных журналов, выходящих в России и за рубежом. Концепция сайта — представление феномена русской толсто-журнальной литературы в сегодняшнем ее состоянии как явления, прежде всего, эстетического.

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