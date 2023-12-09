Это желтым тревожным закатом Наполняется отсвет и звук. Я жила между «здесь» и «когда-то», А теперь я нигде не живу. Только в Ладоги белых ладонях, Что округлые камни таят, Только в черных обломках придонных Невеселая доля моя. Человек, что спускается в сумрак, Оставляет фамилию, тень, Паспорт, обувь, дорожную сумку И становится пыль и метель. Это страшное чувство свободы Под сиянием первой звезды, Леденящие темные воды, Бесконечные русские льды. И теперь я безмолвна, подледна, Словно рыба, что дремлет у дна, Обеззвучена и первородна, Недвижима, гладка и черна.

* * *

в русском поле растет одолень-трава, одолень-трава. постели мне постель, спой мне песню про ямщика, уложи меня спать-забывать, грудь в крестах, в кустах — голова, мертвой воды налей в граненый стакан. в русском поле растет одолень-трава, выше пояса плещется одолень-трава. ничего не страшно отныне мне; на губах моих — ржа, я дую в дуду, по земле раскисшей иду-пойду; много белых грибов уродилось в этом году, говорила бабка, — это к войне. в русском поле растет одолень-трава, хорони меня в одолень-траве, мертвая вода течет в головах, черноземом становится человек. забывай меня, забывай меня, забывай. в русском поле растет одолень-трава.

* * *

А птица летела, и под кожей у нее текли реки, Черная река, Гремячая река, да прочие безо счета. Да пятна озер проступали на крыльях пегих, Да холмы и долины, как те, что под сенью ее полета. Летела она, да так она говорила: «Пой, мое горло, молчавшее от беды горло, Пойте, синие ели, пойте, дворы да могилы, Пой, опрокинутый в озеро город». Проступали вереск да черника у нее в перьях, Оживали деревни под ее полетом. Старик выходил на крыльцо, хлопнув тяжелой дверью, Смотрел высоко, напевал забытое что-то. И пела-говорила птица на языке поднебесном, И были заросшие малиной дорожки — ее жилы. И больше никогда не кончилась ее песня. Слово-то какое — никогда — вовсе непостижимо.

* * *

А на Сретенье снег полетел волною, Да такой пушистый, такой огромный, Словно не решает ничто земное, Словно кошка тянется спинкой томной, Словно мне четыре, в тяжелой шубе Я смотрю на лучи фонаря живые, Словно бабушка еще живая и любит Поиграть в лото, посмотреть «Марию». Я стою без шапки в России где-то, Например вот, где-нибудь под Рязанью, И лохмотья снега в столбиках света Медленно спускаются осознаньем. И как будто я все сейчас понимаю, И как будто смерть отвернула морду, И как будто смеется бабушка Майя, Потому что Бог живых, а не мертвых.