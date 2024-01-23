И если скажешь громко «а» То говори И «б» И «в», и «г», и «д», и «е» И где тебя так долго носит? Неси свой крест И свою ношу Как я тебя в себе ношу Я не прошу Я отдаю И слово есть закон Закон есть слово Не называть Своими именами Вы в книгу бытия Войдете И ты И я всего лишь Душеприказчик Но проще может быть Или не быть Вот в чем Нет Это есть Возьми свой посох И свой крест И свой венец Терновый Не ново? Не ной! И не канючь! Бери и уходи На все три Утри платком бумажным Свои глаза И плачь еще И вой На том конце Но не на этом И слово я Отнять пришел И вырву твой язык И мысли Осушу Шуршит, шевелится Шмыгнуло что-то в сердце Шум белый Бу-бу, бу-бу, бу-бу Час пробил И твой висок пробит Так лучше? Не конец еще И ноги стынут Так медленно В тех колких Шерстяных носках Рот свой прополоскай! От слов неверных Не поправляй Не исправляй Я так сказал! И воздух тот ласкал Ресницы И глаз стекло Оскал стекал Со рта И где-то комната Не та, не та! Нет, та И потолок И пол Здесь был когда-то Но не теперь Мария Упала Все кончено Так лучше? Не конец еще Продолжим Мария, мне имя твое Яд Ударилась? Я угрожал И в снах тяжелых Дрожал закат С отцом мы выходили в лес И лезвие ножа Я в плоть мясистую Вонзал И ликовал Белый, белый! Над головой Свистит Грохочет Салют, ура! Ты помнишь? Можешь повторить? Так повтори Я так сказал! Не конец еще Щепотка соли И вода Состав узнал? Слезай И не скули Себя возьми С собой возьми Вонзи И не отец я вовсе Мать И имя мне Легко запомнить Я одна Зову Идешь? И вместо писем мне твоих Бумажки Цветастые Где города не те Не те, не те! И тени На плите стоят Твои кастрюли Я умыла Лицо и руки Засохло красное И затянулась та дыра Что в сердце Но ненасытен мой живот И жизни нет Внутри него Лишь смерть смердит Отмыться И мытаря позвать За все платить И презирать И гордо голову нести На блюде Лепестки И вверх взмывают Рокочут Я не боюсь Я страх Я сею Ветер бьется Стучит в окно Тук-тук, тук-тук Кукушка Сколько мне осталось? Не конец еще Так надо