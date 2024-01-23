 
 И если скажешь громко «а»
 То говори
 И «б»
 И «в», и «г», и «д», и «е»
 И где тебя так долго носит?
 Неси свой крест
 И свою ношу
 Как я тебя в себе ношу
 Я не прошу
 Я отдаю
 И слово есть закон
 Закон есть слово
 Не называть
 Своими именами
 Вы в книгу бытия 
 Войдете
 И ты
 И я всего лишь 
 Душеприказчик
 Но проще может быть
 Или не быть
 Вот в чем
 Нет
 Это есть
 Возьми свой посох
 И свой крест
 И свой венец
 Терновый
 Не ново?
 Не ной!
 И не канючь!
 Бери и уходи
 На все три
 Утри платком бумажным
 Свои глаза
 И плачь еще
 И вой
 На том конце
 Но не на этом
 И слово я
 Отнять пришел
 И вырву твой язык
 И мысли
 Осушу
 Шуршит, шевелится
 Шмыгнуло что-то в сердце
 Шум белый
 Бу-бу, бу-бу, бу-бу
 Час пробил
 И твой висок пробит
 Так лучше?
 Не конец еще
 И ноги стынут
 Так медленно
 В тех колких
 Шерстяных носках
 Рот свой прополоскай! 
 От слов неверных
 Не поправляй
 Не исправляй
 Я так сказал!
 И воздух тот ласкал
 Ресницы
 И глаз стекло
 Оскал стекал
 Со рта
 И где-то комната
 Не та, не та!
 Нет, та
 И потолок
 И пол
 Здесь был когда-то
 Но не теперь
 Мария
 Упала
 Все кончено
 Так лучше?
 Не конец еще
 Продолжим
 Мария, мне имя твое
 Яд
 Ударилась?
 Я угрожал
 И в снах тяжелых
 Дрожал закат
 С отцом мы выходили в лес
 И лезвие ножа
 Я в плоть мясистую
 Вонзал
 И ликовал
 Белый, белый!
 Над головой
 Свистит
 Грохочет
 Салют, ура!
 Ты помнишь?
 Можешь повторить?
 Так повтори
 Я так сказал!
 Не конец еще
 Щепотка соли
 И вода
 Состав узнал?
 Слезай 
 И не скули
 Себя возьми
 С собой возьми
 Вонзи
 И не отец я вовсе
 Мать
 И имя мне
 Легко запомнить
 Я одна
 Зову
 Идешь?
 И вместо писем мне твоих
 Бумажки
 Цветастые
 Где города не те
 Не те, не те!
 И тени
 На плите стоят
 Твои кастрюли
 Я умыла 
 Лицо и руки
 Засохло красное
 И затянулась та дыра
 Что в сердце
 Но ненасытен мой живот
 И жизни нет
 Внутри него
 Лишь смерть смердит
 Отмыться
 И мытаря позвать
 За все платить
 И презирать
 И гордо голову нести
 На блюде
 Лепестки
 И вверх взмывают
 Рокочут
 Я не боюсь
 Я страх
 Я сею 
 Ветер бьется
 Стучит в окно
 Тук-тук, тук-тук
 Кукушка
 Сколько мне осталось?
 Не конец еще
 Так надо
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