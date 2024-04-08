Провела целый день, разгуливая по дереву, насекомым взглядом осваивая ландшафт — от горбатого корня до абрикоса спелого, застревала в росе, забывала порой дышать. Не в одну вгляделась рану и червоточину, сколько дивной метаморфозы сокрыто в них. Где с утра был саван, к обеду парча барочная, а хитин, угодивший в камедь, почти финифть. На высокой ветке в царственной кататонии птица-туча нахохлила перистые бока. Крах! Ужалила ветку ржавую клювом-молнией и оставила только слово от червяка. Тут я — вздрогнула — и по коре покатилась кубарем, перламутровый панцирь от передряги спас. На другое дерево, персиковое, взберусь скорей, обещаю себе на этот раз не упасть.

* * *

Возможно, в следующий раз тебе повезет — сам Царь Коры съест тебя, как заморский деликатес. В ямку, что под тобой останется, новая гусеница заползет. Еще ни одна гусеница не выразила свой протест. Это так скучно, я б зевнула во весь свой клюв. Дядя, не гусеницу, а радужного жука принеси! Пополам его, как драгоценный камушек, расколю, буду в сережках носить.

Молоко и хлеб

Дед с костыликом, навеселе, хрипло подначивает: «Не едет автобус, мальчик?» Объявление: «Магазин «Молоко и хлеб» для обогрева [в морозы] не предназначен». Лишних денег на булочку нет. Хоть бы богатый прохожий выронил сотку. Собака облизывает красный снег. От мысли, что это такое, становится жутко. Страшно трясущимся телом войти в магазин, девушку-продавщицу напрасно тревожить. Вдруг она рявкнет: «Хлеб остался черный один, нет молока, только снег. Убирайся, противней не видела рожи». Топ-топ ногами, снова топ-топ. Вконец напугал дед с костыликом — а вдруг у него костылик оттого, что однажды зимой задубела нога у магазина на остановке, когда автобусы не ходили.

* * *

С той стороны промолчит, с другой стороны, ой, смотри! Стекла заиндевеют, лампа перегорит, балкон золой и снегом наполнится до краев, ворон не своим голосом проорет — прежде, чем он с ней заговорит. Но не зарница, не свет, не затмение, не гроза — кошачий бархат — вот какие его глаза. Она его не ждала, не ждала, хочет — сама придет, когда петербургский гранит прорастет маками — на могиле плясать.

Дары

В июле гуляю по яблокам и улиткам. Во время гниения, жирного урожая, во время убытка, в общем, во время подсчета (не то чтобы это важно, но надо сказать о чем-то) тебя и меня не суммировали, умножали. Плоть дерева разрезает ужасный прочерк. Год смерти — он и рождения, жалко, тот же. Борис распугал всех птиц, хоронила молча. Молитвой за некрещеного подытожив. У Бори других даров на уме немало — И жабка, и птенчик, и пирожок с капустой. Мне жалко живое, я Борю не обнимаю. И вздрагиваю от яблочного хруста.

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).