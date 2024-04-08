 
 Провела целый день, разгуливая по дереву,
 насекомым взглядом осваивая ландшафт — 
 от горбатого корня до абрикоса спелого,
 застревала в росе, забывала порой дышать.                                                              
  
 Не в одну вгляделась рану и червоточину,
 сколько дивной метаморфозы сокрыто в них.
 Где с утра был саван, к обеду парча барочная,
 а хитин, угодивший в камедь, почти финифть.
  
 На высокой ветке в царственной кататонии
 птица-туча нахохлила перистые бока.
 Крах! Ужалила ветку ржавую клювом-молнией
 и оставила только слово от червяка.
  
 Тут я — вздрогнула — и по коре покатилась кубарем,
 перламутровый панцирь от передряги спас.
 На другое дерево, персиковое, взберусь скорей,
 обещаю себе на этот раз не упасть.

* * *

 Возможно, в следующий раз тебе повезет —
 сам Царь Коры съест тебя, как заморский деликатес.
 В ямку, что под тобой останется, новая гусеница заползет.
 Еще ни одна гусеница не выразила свой протест.
 Это так скучно, я б зевнула во весь свой клюв.
 Дядя, не гусеницу, а радужного жука принеси!
 Пополам его, как драгоценный камушек, расколю,
 буду в сережках носить.

Молоко и хлеб

 
 Дед с костыликом, навеселе,
 хрипло подначивает: «Не едет автобус, мальчик?»
 Объявление: «Магазин «Молоко и хлеб»
 для обогрева [в морозы] не предназначен».
 
 Лишних денег на булочку нет.
 Хоть бы богатый прохожий выронил сотку.
 Собака облизывает красный снег.
 От мысли, что это такое, становится жутко.
 
 Страшно трясущимся телом войти в магазин,
 девушку-продавщицу напрасно тревожить.
 Вдруг она рявкнет: «Хлеб остался черный один,
 нет молока, только снег. Убирайся, противней не видела рожи».
 
 Топ-топ ногами, снова топ-топ. Вконец напугал
 дед с костыликом — а вдруг у него костылик
 оттого, что однажды зимой задубела нога
 у магазина на остановке, когда автобусы не ходили.

* * *

 С той стороны промолчит, с другой стороны, ой, смотри!
 Стекла заиндевеют, лампа перегорит,
 балкон золой и снегом наполнится до краев,
 ворон не своим голосом проорет —
 прежде, чем
 он с ней заговорит.
  
 Но не зарница, не свет, не затмение, не гроза —
 кошачий бархат — вот какие его глаза.
 Она его не ждала, не ждала, хочет — сама придет,
 когда петербургский гранит прорастет
 маками —
 на могиле плясать.

Дары

 В июле гуляю по яблокам и улиткам.
 Во время гниения, жирного урожая,
 во время убытка,
 в общем, во время подсчета
 (не то чтобы это важно, но надо сказать о чем-то)
 тебя и меня не суммировали, умножали.
 
 Плоть дерева разрезает ужасный прочерк.
 Год смерти — он и рождения, жалко, тот же.
 Борис распугал всех птиц, хоронила молча.
 Молитвой за некрещеного подытожив.
 
 У Бори других даров на уме немало — 
 И жабка, и птенчик, и пирожок с капустой.
 Мне жалко живое, я Борю не обнимаю.
 И вздрагиваю от яблочного хруста.
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

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