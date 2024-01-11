Поэзия
Екатерина Пешкова

Из слов, дождя и снега

11 января 2024, 21:45
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

* * *

 Поседевший одуванчик смотрит в небо,
                                                                в вечность,
                                                                          в утро.
 По июньской синей гуще белым — пухлая река.
 Дунет ветер и развеет одуванчиковы кудри.
 Был цветок, а станет вата, чтоб наполнить облака.
 
 Вот и ты уже седеешь…

* * *

 После гроз иначе: грезы Гауди —
 Старые хрущевки — волны да крючки.
 От неровных линий тихо жмет в груди —
 Что теперь разбито: жизнь
                                 или очки? 

* * *

 За стеклом
 Все капает, капает, 
 По окну ползет
 Звонкая, хрупкая
 Слеза. 
 Или кажется —
 По 
           ту 
                   стороннее... 
 Только хочется, 
 Выйти, вымокнуть, 
 Чтобы это 
 На самом деле
 Оказалось жизнью
 Моей. 

* * *

 К небу поднять глаза,
 К нёбу прижать язык
 И породить на свет
 Древнее полунемое.
 Слышится где-то рев,
 Дикий звериный рык —
 Так у меня внутри
 Плещется чье-то море.
 
 Как мне тебя спасти,
 Как мне тебя сберечь?
 Хочется тоже выть —
 Сердце полощет солью.
 Не расплескать бы мне
 Моря чужого речь...
 Тихо скользит слеза
 Каплей в твое раздолье.
  

* * *

 У карандаша 
         Темная душа — 
                               Простая. 

* * *

 Не тороплюсь. Учусь рождать слова
 В угоду чью-то или неугоду. 
  
 Как камень, что слегка потрогал воду, 
 Круги рисует, так идет молва. 
 И морщит полуправдой из колец, 
 И говорит, что «вечер» значит «холод», 
 И то, что «стар» — антоним к слову «молод».
 Но в каждом из обветренных сердец
 Жива душа. Она горит, как бра, 
 И чует ложь в любом возможном виде. 
  
 Учусь лечить словами, сердцем — видеть, 
 Чтоб камни эти вовремя собрать. 

* * *

 Теперь домой. Теперь пора назад,
 Меж толстых стен сплетающихся сосен.
 Дорога упирается в закат,
 И август — в охлаждающую осень.
 
 Ползет ленивый странник-большегруз,
 А я — за ним. Шуршат колеса нежно.
 И слышу будто: «Я вернусь, вернусь!»
 Но не вернется. Не вернется прежним.
 
 
 Нам не сойти с намеченной судьбы,
 Не изменить избитому маршруту.
 И мне б забыть. Забыть. Забыть и быть.
 Но не забуду. Не забуду.
                                                     Буду.

* * *

 Ухватиться за лето и нежно сберечь, 
 Заложив между книжных страничек
 Время вкуса клубники и дружеских встреч, 
 Время с голосом теплым и птичьим. 
 А потом по частям собирать по зиме,
 Из гербария клеить картину. 
 Возрождать и дышать, и любить и неметь... 
 И забыть, что когда-то я сгину. 

* * *

 С утра в снегу крупицы звезд искала. 
 (Их небо выдыхает с кашлем, воем.) 
 А ночью удивлялась: как же мало
 Светил осталось там, над головою. 
 И где теперь сияет неземная? 
 Нашел ли кто в сугробе у окошка? 
  
 Зайдешь домой и вряд ли осознаешь, 
 Что у тебя искрится на ладошке. 

* * *

 Робко свет дрожит в оконной проруби,
 Гладь небес предутренне рябит.
 Словно рыбы, в речке вьются голуби.
 Выпал снег. И выпало любить.
 Выбелена тихая печаль моя,
 И светло присутствие ее.
 Жизнь течет прозрачная, хрустальная.
 Будет день. И каждому — свое.
  

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