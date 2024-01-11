Из слов, дождя и снега

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).
* * *
Поседевший одуванчик смотрит в небо,
в вечность,
в утро.
По июньской синей гуще белым — пухлая река.
Дунет ветер и развеет одуванчиковы кудри.
Был цветок, а станет вата, чтоб наполнить облака.
Вот и ты уже седеешь…
* * *
После гроз иначе: грезы Гауди —
Старые хрущевки — волны да крючки.
От неровных линий тихо жмет в груди —
Что теперь разбито: жизнь
или очки?
* * *
За стеклом
Все капает, капает,
По окну ползет
Звонкая, хрупкая
Слеза.
Или кажется —
По
ту
стороннее...
Только хочется,
Выйти, вымокнуть,
Чтобы это
На самом деле
Оказалось жизнью
Моей.
* * *
К небу поднять глаза,
К нёбу прижать язык
И породить на свет
Древнее полунемое.
Слышится где-то рев,
Дикий звериный рык —
Так у меня внутри
Плещется чье-то море.
Как мне тебя спасти,
Как мне тебя сберечь?
Хочется тоже выть —
Сердце полощет солью.
Не расплескать бы мне
Моря чужого речь...
Тихо скользит слеза
Каплей в твое раздолье.
* * *
У карандаша
Темная душа —
Простая.
* * *
Не тороплюсь. Учусь рождать слова
В угоду чью-то или неугоду.
Как камень, что слегка потрогал воду,
Круги рисует, так идет молва.
И морщит полуправдой из колец,
И говорит, что «вечер» значит «холод»,
И то, что «стар» — антоним к слову «молод».
Но в каждом из обветренных сердец
Жива душа. Она горит, как бра,
И чует ложь в любом возможном виде.
Учусь лечить словами, сердцем — видеть,
Чтоб камни эти вовремя собрать.
* * *
Теперь домой. Теперь пора назад,
Меж толстых стен сплетающихся сосен.
Дорога упирается в закат,
И август — в охлаждающую осень.
Ползет ленивый странник-большегруз,
А я — за ним. Шуршат колеса нежно.
И слышу будто: «Я вернусь, вернусь!»
Но не вернется. Не вернется прежним.
Нам не сойти с намеченной судьбы,
Не изменить избитому маршруту.
И мне б забыть. Забыть. Забыть и быть.
Но не забуду. Не забуду.
Буду.
* * *
Ухватиться за лето и нежно сберечь,
Заложив между книжных страничек
Время вкуса клубники и дружеских встреч,
Время с голосом теплым и птичьим.
А потом по частям собирать по зиме,
Из гербария клеить картину.
Возрождать и дышать, и любить и неметь...
И забыть, что когда-то я сгину.
* * *
С утра в снегу крупицы звезд искала.
(Их небо выдыхает с кашлем, воем.)
А ночью удивлялась: как же мало
Светил осталось там, над головою.
И где теперь сияет неземная?
Нашел ли кто в сугробе у окошка?
Зайдешь домой и вряд ли осознаешь,
Что у тебя искрится на ладошке.
* * *
Робко свет дрожит в оконной проруби,
Гладь небес предутренне рябит.
Словно рыбы, в речке вьются голуби.
Выпал снег. И выпало любить.
Выбелена тихая печаль моя,
И светло присутствие ее.
Жизнь течет прозрачная, хрустальная.
Будет день. И каждому — свое.