Из слов, дождя и снега

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

* * *

Поседевший одуванчик смотрит в небо, в вечность, в утро. По июньской синей гуще белым — пухлая река. Дунет ветер и развеет одуванчиковы кудри. Был цветок, а станет вата, чтоб наполнить облака. Вот и ты уже седеешь…

* * *

После гроз иначе: грезы Гауди — Старые хрущевки — волны да крючки. От неровных линий тихо жмет в груди — Что теперь разбито: жизнь или очки?

* * *

За стеклом Все капает, капает, По окну ползет Звонкая, хрупкая Слеза. Или кажется — По ту стороннее... Только хочется, Выйти, вымокнуть, Чтобы это На самом деле Оказалось жизнью Моей.

* * *

К небу поднять глаза, К нёбу прижать язык И породить на свет Древнее полунемое. Слышится где-то рев, Дикий звериный рык — Так у меня внутри Плещется чье-то море. Как мне тебя спасти, Как мне тебя сберечь? Хочется тоже выть — Сердце полощет солью. Не расплескать бы мне Моря чужого речь... Тихо скользит слеза Каплей в твое раздолье.

* * *

У карандаша Темная душа — Простая.

* * *

Не тороплюсь. Учусь рождать слова В угоду чью-то или неугоду. Как камень, что слегка потрогал воду, Круги рисует, так идет молва. И морщит полуправдой из колец, И говорит, что «вечер» значит «холод», И то, что «стар» — антоним к слову «молод». Но в каждом из обветренных сердец Жива душа. Она горит, как бра, И чует ложь в любом возможном виде. Учусь лечить словами, сердцем — видеть, Чтоб камни эти вовремя собрать.

* * *

Теперь домой. Теперь пора назад, Меж толстых стен сплетающихся сосен. Дорога упирается в закат, И август — в охлаждающую осень. Ползет ленивый странник-большегруз, А я — за ним. Шуршат колеса нежно. И слышу будто: «Я вернусь, вернусь!» Но не вернется. Не вернется прежним. Нам не сойти с намеченной судьбы, Не изменить избитому маршруту. И мне б забыть. Забыть. Забыть и быть. Но не забуду. Не забуду. Буду.

* * *

Ухватиться за лето и нежно сберечь, Заложив между книжных страничек Время вкуса клубники и дружеских встреч, Время с голосом теплым и птичьим. А потом по частям собирать по зиме, Из гербария клеить картину. Возрождать и дышать, и любить и неметь... И забыть, что когда-то я сгину.

* * *

С утра в снегу крупицы звезд искала. (Их небо выдыхает с кашлем, воем.) А ночью удивлялась: как же мало Светил осталось там, над головою. И где теперь сияет неземная? Нашел ли кто в сугробе у окошка? Зайдешь домой и вряд ли осознаешь, Что у тебя искрится на ладошке.

* * *

Робко свет дрожит в оконной проруби, Гладь небес предутренне рябит. Словно рыбы, в речке вьются голуби. Выпал снег. И выпало любить. Выбелена тихая печаль моя, И светло присутствие ее. Жизнь течет прозрачная, хрустальная. Будет день. И каждому — свое.