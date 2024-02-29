Конкистадор из хрущевки

Чернила внедряются в кожу Словами живого письма, Над ним посмеяться не сможет Надменная донна, жена. — Хозяйка морей и короны, Инфанта, моя госпожа, Эскудо, солиды, дублоны, Как листья, над вами кружат. Вы деньгам не знаете счета, А я их клинком добывал С тяжелой испанской пехотой, Шагая за огненный вал. Сокровища — мутные реки — Стекаются в дамский чулан И падают навзничь ацтеки, И рушится Теночтитлан. Легко обвиваете шею Рядком пламенеющих бус, Но вымпелы черные реют — Пираты громят Веракрус. Колония стала могилой, Но вам эта смерть не к лицу, И вы улыбаетесь мило Придворному фату-самцу. Над темным потоком Табаско Сойдутся армады мошки́, Сгустятся над пальмами краски, Закончатся эти стишки. «Дублоны, солиды, эскудо?» Копейки на карте лежат. — Когда ты помоешь посуду? — Вдруг спросит моя госпожа.

Другие стихотворения автора читайте во 2 номере 2024 года.