Поэзия
Петр Старцев

Конкистадор из хрущевки

29 февраля 2024, 9:20 
 Чернила внедряются в кожу 
 Словами живого письма,
 Над ним посмеяться не сможет
 Надменная донна, жена.
 — Хозяйка морей и короны,
 Инфанта, моя госпожа,
 Эскудо, солиды, дублоны,
 Как листья, над вами кружат.
 Вы деньгам не знаете счета, 
 А я их клинком добывал
 С тяжелой испанской пехотой, 
 Шагая за огненный вал. 
 Сокровища — мутные реки —
 Стекаются в дамский чулан
 И падают навзничь ацтеки,
 И рушится Теночтитлан. 
 Легко обвиваете шею
 Рядком пламенеющих бус, 
 Но вымпелы черные реют — 
 Пираты громят Веракрус. 
 Колония стала могилой, 
 Но вам эта смерть не к лицу, 
 И вы улыбаетесь мило
 Придворному фату-самцу. 
  
 Над темным потоком Табаско
 Сойдутся армады мошки́,
 Сгустятся над пальмами краски,
 Закончатся эти стишки.
  
 «Дублоны, солиды, эскудо?»
 Копейки на карте лежат.
 — Когда ты помоешь посуду? —
 Вдруг спросит моя госпожа.
Другие стихотворения автора читайте во 2 номере 2024 года.
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