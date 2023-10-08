Путь к причалу

Борису Андрееву

Все глубже пауза актера, Его народность и печаль Смурного брошенного взора На исчезающий причал И лик луны сереброкрылый, Зависший в гибельном дыму Всего, всего, что с нами было — И предначертано ему. Зачем я спрашиваю сына О нем? За что благодарю? К чему иным, живущим мимо, О том молчанье говорю? Песчинка в звездном Интернете — Ночной Ваганьковский софит… Еще фонарь причальный светит, И — мгла забортная кипит.

* * *

Оказался — в заботушку сон: Продолжаю — церковный смотритель — Красить в долгом поклоне амвон… Всеблаги́й да поможет Спаситель: Кисть мою отложить до поры, Разогнуться, уйти восвояси, — Но смиренно склоняюсь в полы… Неусыпно со мною ты, Спасе!

* * *

Взглянуло облако в окошко, Неспящее, который год — Ночами щурится сторожка Во тьму железистых болот. Над кромкой непроглядной чащи Плывет во мгле — Петровский храм. Шумит осинок лист дрожащий — Подобно вскинутым крылам: Огонь осенний будет жечь их, Лежать до холода дымам… Подумал сторож на крылечке: «Похож на облако — туман…»

Заонежский перевоз

Ждет на пристани транзит — С деревенек ближних: Для побывки разместит Вновь прибывших Кижи. Даже вечером красив Храм Преображенья… Ну а нам — через пролив К месту заселенья. Перевозчик, свой, рыбак, Отодвинув сходни, Правит лодку — на «маяк» Маленькой часовни. Наплывают берега: Клименецкий остров… С юных лет наверняка Окуная весла, Рыболов — поверх голов — Верный створ находит: Свет тесовых куполов До небес восходит! Проявление любви Сдержанно, зазывно — Лахту, Корбу, Воробьи, Кижи — сердцем видно.

* * *

Ночной покой — Тревожит воздух жаркий. Похож сквозняк На клюквенный кисель. Мусоровозы, грузчики и чайки Лабают джаз, Неслыханный досель. Визжанье труб И буханье в литавры — Проходят сквозь беруши, Мастерски… Оставили потомков динозавры — Пернатых горлодеров Городских.

* * *

Хвоя, чешуйки, перышко — Вчерашний сор с листа… Посеребрило солнышко Застывшие леса. На строчке — сердце замерло, Бессилен черновик… Переживаю заново Страницы зимних книг, Морозный звон урочища, Рассказ таежных троп. Достать до ветки хочется — Да не дает сугроб, И бурелом, и вырубки — Переступать не стал: Потеха зайцев — прыгалки В заснеженных кустах. Трудился клест над шишкою, Пробило наст ядро... Но фуражиром-мышкою Утянуто добро. На Рождество и Сретенье Роскошны закрома: Бесценное наследие — Карельская зима!

Крылышки детства

Он живой и светится…

Виктор Драгунский

Современники мои, Рой летучий, мир вам! — Мухи, бабочки, шмели… Круг друзей по играм — Навещает детвора, Без советов нянек: «Мол, ни шагу со двора!» — Следопытов тянет От ворон жука спасти, Дать крапиве — трепку, И на небко отпустить Божию коровку. Поднят дырчатый лопух, Прутик в перелеске… Все летит мушиный пух Озером карельским. И до дома — прямиком — Семь минут отсюда… Замер двор над коробком: «Глянь, какое чудо!».

* * *

Давно романтиком последним Расщеплено в бою копье. Баллады — россказни и бредни… Но в цель попало острие!

Ковчег

или ремонт текущей батареи

От воды разбухли двери… На ковчеге: люди, звери, — Формы жизни на Земле; Счастье выпало и мне Выудить кота из моря. Стало больше в коридоре На ступень воды забортной. Поэтажно, всенародно Мужики — кто-что-умеет — Потянулись к батарее: Черпать грязь, держать ключи, Горло пивом промочить… Стало жарко, сухо в трюме. Был внезапен, весел, шумен Боевой ремонтный опыт — Пережить свои Потопы.