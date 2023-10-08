Поэзия
Олег Мошников

Путь к причалу

8 октября 2023, 13:15
Борису Андрееву
 Все глубже пауза актера,
 Его народность и печаль
 Смурного брошенного взора 
 На исчезающий причал
 И лик луны сереброкрылый,
 Зависший в гибельном дыму
 Всего, всего, что с нами было —
 И предначертано ему.
  
 Зачем я спрашиваю сына
 О нем? За что благодарю?
 К чему иным, живущим мимо,
 О том молчанье говорю?
 Песчинка в звездном Интернете —
 Ночной Ваганьковский софит…
  
 Еще фонарь причальный светит,
 И — мгла забортная кипит.

* * *

 Оказался — в заботушку сон:
 Продолжаю — церковный смотритель —
 Красить в долгом поклоне амвон…
 Всеблаги́й да поможет Спаситель:
  
 Кисть мою отложить до поры,
 Разогнуться, уйти восвояси, —
 Но смиренно склоняюсь в полы…
 Неусыпно со мною ты, Спасе!

* * *

 Взглянуло облако в окошко,
 Неспящее, который год —
 Ночами щурится сторожка
 Во тьму железистых болот.
  
 Над кромкой непроглядной чащи
 Плывет во мгле — Петровский храм.
 Шумит осинок лист дрожащий —
 Подобно вскинутым крылам:
  
 Огонь осенний будет жечь их,
 Лежать до холода дымам…
 Подумал сторож на крылечке:
 «Похож на облако — туман…»

Заонежский перевоз

 Ждет на пристани транзит —
 С деревенек ближних:
 Для побывки разместит
 Вновь прибывших Кижи.
  
 Даже вечером красив
 Храм Преображенья…
 Ну а нам — через пролив
 К месту заселенья.
  
 Перевозчик, свой, рыбак,
 Отодвинув сходни,
 Правит лодку — на «маяк»
 Маленькой часовни.
  
 Наплывают берега:
 Клименецкий остров…
 С юных лет наверняка
 Окуная весла,
  
 Рыболов — поверх голов —
 Верный створ находит:
 Свет тесовых куполов
 До небес восходит!
  
 Проявление любви
 Сдержанно, зазывно —
 Лахту, Корбу, Воробьи,
 Кижи — сердцем видно.

* * *

 Ночной покой —
 Тревожит воздух жаркий.
 Похож сквозняк
 На клюквенный кисель.
 Мусоровозы, грузчики и чайки
 Лабают джаз,
 Неслыханный досель.
  
 Визжанье труб
 И буханье в литавры —
 Проходят сквозь беруши, 
 Мастерски…
 Оставили потомков динозавры —
 Пернатых горлодеров 
 Городских.

* * *

 Хвоя, чешуйки, перышко —
 Вчерашний сор с листа…
 Посеребрило солнышко
 Застывшие леса.
  
 На строчке — сердце замерло,
 Бессилен черновик…
 Переживаю заново
 Страницы зимних книг,
  
 Морозный звон урочища,
 Рассказ таежных троп.
 Достать до ветки хочется —
 Да не дает сугроб,
  
 И бурелом, и вырубки —
 Переступать не стал:
 Потеха зайцев — прыгалки
 В заснеженных кустах.
  
 Трудился клест над шишкою,
 Пробило наст ядро...
 Но фуражиром-мышкою
 Утянуто добро.
  
 На Рождество и Сретенье 
 Роскошны закрома:
 Бесценное наследие —
 Карельская зима!

Крылышки детства

Он живой и светится…

 Виктор Драгунский

 Современники мои,
 Рой летучий, мир вам! —
 Мухи, бабочки, шмели…
 Круг друзей по играм —
  
 Навещает детвора,
 Без советов нянек:
 «Мол, ни шагу со двора!» —
 Следопытов тянет
  
 От ворон жука спасти, 
 Дать крапиве — трепку,
 И на небко отпустить
 Божию коровку.
  
 Поднят дырчатый лопух,
 Прутик в перелеске…
 Все летит мушиный пух 
 Озером карельским.
  
 И до дома — прямиком —
 Семь минут отсюда…
 Замер двор над коробком:
 «Глянь, какое чудо!».

* * *

 Давно романтиком последним
 Расщеплено в бою копье.
 Баллады — россказни и бредни…
 Но в цель попало острие!

Ковчег

или ремонт текущей батареи

 От воды разбухли двери…
 На ковчеге: люди, звери, —
 Формы жизни на Земле;
 Счастье выпало и мне
 Выудить кота из моря.
 Стало больше в коридоре
 На ступень воды забортной.
 Поэтажно, всенародно
 Мужики — кто-что-умеет —
 Потянулись к батарее:
 Черпать грязь, держать ключи,
 Горло пивом промочить…
 Стало жарко, сухо в трюме.
  
 Был внезапен, весел, шумен
 Боевой ремонтный опыт —
 Пережить свои Потопы.
  

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