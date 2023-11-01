Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

когда зародилась речь у первого человека, он слово хотел сберечь, но выплюнул слово в реку, и слово текло ручьем по руслу кровящих губ, и падало в водоем, споткнувшись об острый зуб. стекало по бороде и глохло, вонзившись в глину. а после опять в пустоте рождалось, вцеплялось в спину, в шею, в затылок, лоб, сквозь кость пробиралось, лезло. оно народилось, что б стать для тебя полезным.

Думы

Думы-думы — горя больше. Был бы умным — не запил. Руки ближе — чувства тоньше. Так зачем ты полюбил? Думы-думы лезут в башню, что воздвиг ты из кости. Был бы умным смылся б раньше, а теперь нести-нести эти думы по дорогам, где не ходит человек. Думы-думы. Смотришь строго, и летит на землю снег.

* * *

Встану рядом с Пушкиным и Блоком, Ухмыльнется мне кудрявый Бог. Я скручу из белых листьев строки И себя сверну в бараний рог. Встану с Бродским, вместе с ним покурим, Пусть горчит табак на языке. Пусть следак несет в прокуратуру Мое дело; выйду налегке. Встану с Осипом, конечно, Мандельштамом, Под собой почувствуем погост. Ну чего ты брови хмуришь, мама, Я давно уж занял этот пост. Встану с Рыжим, пусть вся морда в шрамах И в грудину ножик мне вонзен. Жалко только: будет плакать мама, Что сынок в поэзию влюблен. Встану рядом, обниму за плечи Исполинов, гениев, певцов. Знаешь, мама, время все излечит, Но твой сын лечиться не готов. 6.02.2023