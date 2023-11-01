Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).
 когда зародилась речь
 у первого человека,
 он слово хотел сберечь,
 но выплюнул слово в реку,
 и слово текло ручьем
 по руслу кровящих губ,
 и падало в водоем,
 споткнувшись об острый зуб.
 стекало по бороде
 и глохло, вонзившись в глину.
 а после опять в пустоте
 рождалось, вцеплялось в спину,
 в шею, в затылок, лоб,
 сквозь кость пробиралось, лезло.
 оно народилось, что б
 стать для тебя полезным.

Думы

 Думы-думы —
 горя больше.
 Был бы умным —
 не запил.
 Руки ближе —
 чувства тоньше.
 Так зачем ты полюбил?
 
 Думы-думы
 лезут в башню,
 что воздвиг ты
 из кости.
 Был бы умным
 смылся б раньше,
 а теперь нести-нести
 
 эти думы
 по дорогам,
 где не ходит человек.
 Думы-думы.
 Смотришь строго,
 и летит на землю снег.

* * *

 Встану рядом с Пушкиным и Блоком,
 Ухмыльнется мне кудрявый Бог.
 Я скручу из белых листьев строки
 И себя сверну в бараний рог.
 
 Встану с Бродским, вместе с ним покурим,
 Пусть горчит табак на языке.
 Пусть следак несет в прокуратуру
 Мое дело; выйду налегке.
 
 Встану с Осипом, конечно, Мандельштамом,
 Под собой почувствуем погост.
 Ну чего ты брови хмуришь, мама,
 Я давно уж занял этот пост.
 
 Встану с Рыжим, пусть вся морда в шрамах
 И в грудину ножик мне вонзен.
 Жалко только: будет плакать мама,
 Что сынок в поэзию влюблен.
 
 Встану рядом, обниму за плечи
 Исполинов, гениев, певцов.
 Знаешь, мама, время все излечит,
 Но твой сын лечиться не готов.
 
 6.02.2023
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