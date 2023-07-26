Dixi et animam meam salvavi.
* * *
Привет, немытая Россия,
Где нет простора для мечты!
Себе прощенье испросил я,
Но здесь — повсюду — снова ты.
В твои безвольные широты,
Пашей все так же не любя,
Я возвращаюсь. Есть красоты,
Но правды — нет вовне тебя.
14.06.2018
SOS
Наши души устарели
И не грузятся вообще.
Утомительны недели
Средь поношенных вещей.
Тесно, тесно в старом теле:
И противно, и не тренд —
Словно черно-белый телик,
Где токсичный happy end.
Хоть бы кто-нибудь помог!
Вот он, вот он, русский Бог.
04.05.2021
* * *
Тусклое солнце
Взошло над Иерихоном.
Бледное солнце,
Холодная зимняя кровь.
Все цветы всех земель
Никогда не сравнятся с великой
Розой Иерихона,
Расцветшей под солнцем зимы.
Это утро, и дрожь, и туманы.
Бесчисленных наших врагов
Это воля стальная и сила.
Так зачем вдалеке
Собираются флаги героев?
Для чего звуки труб
Долетают до наших садов?
О великий и древний,
О священный отеческий город,
Разве стены твои
Устоят против мощи такой?
11.10.2020
* * *
Черные птицы на фоне вечерней зари.
Черное в розовом, красном, багряном, затем —
Синем и черном. «Умри, дорогая, умри, —
Скажешь душе своей, — впредь да пребуду я нем».
Вот ведь досада — кто-то зажег фонари.
11.08.2022
* * *
Когда превращается в музыку свет,
У мытаря ничто не позвякивает в горсти.
«Не напрасно мы не читали газет», —
Те говорят, кто себя в тишине взрастил.
У других из-под ног уходит всякий настил —
Остается разве что табурет.
Ну и т. д.
Это время пришло для свершения всех обещаний.
Переворот
Не дает ничего, а вот взрыв,
Безразлично сносящий названия вместе с вещами,
Может очень помочь.
Ну, хотя бы создать перерыв,
«Кофе-брейк», как нам новые скажут мещане,
Для собрания сил, не включенных в игру до поры.
Так больной, сам себя стерегущий ночами,
Теребит сквозь повязку
готовый взорваться нарыв.
20.03.2022
Самоутешение
Несовершенство сделанного мной
В один прекрасный (?) день
Само себя иску́пит,
И я тогда возьму —
Взамен всех бывших прежде
Макетов, и набросков, и начал,
Концов не знающих,
И середин безвольных,
Уродливых подобий мастерства —
Взамен их всех возьму я с полным правом
Пусть лишь одну,
Мельчайшую,
Но все же —
Правдивую частицу совершенства.
08.03.2022