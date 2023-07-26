Dixi et animam meam salvavi.

* * *

Привет, немытая Россия, Где нет простора для мечты! Себе прощенье испросил я, Но здесь — повсюду — снова ты. В твои безвольные широты, Пашей все так же не любя, Я возвращаюсь. Есть красоты, Но правды — нет вовне тебя. 14.06.2018

SOS

Наши души устарели И не грузятся вообще. Утомительны недели Средь поношенных вещей. Тесно, тесно в старом теле: И противно, и не тренд — Словно черно-белый телик, Где токсичный happy end. Хоть бы кто-нибудь помог! Вот он, вот он, русский Бог. 04.05.2021

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Тусклое солнце Взошло над Иерихоном. Бледное солнце, Холодная зимняя кровь. Все цветы всех земель Никогда не сравнятся с великой Розой Иерихона, Расцветшей под солнцем зимы. Это утро, и дрожь, и туманы. Бесчисленных наших врагов Это воля стальная и сила. Так зачем вдалеке Собираются флаги героев? Для чего звуки труб Долетают до наших садов? О великий и древний, О священный отеческий город, Разве стены твои Устоят против мощи такой? 11.10.2020

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Черные птицы на фоне вечерней зари. Черное в розовом, красном, багряном, затем — Синем и черном. «Умри, дорогая, умри, — Скажешь душе своей, — впредь да пребуду я нем». Вот ведь досада — кто-то зажег фонари. 11.08.2022

* * *

Когда превращается в музыку свет, У мытаря ничто не позвякивает в горсти. «Не напрасно мы не читали газет», — Те говорят, кто себя в тишине взрастил. У других из-под ног уходит всякий настил — Остается разве что табурет. Ну и т. д. Это время пришло для свершения всех обещаний. Переворот Не дает ничего, а вот взрыв, Безразлично сносящий названия вместе с вещами, Может очень помочь. Ну, хотя бы создать перерыв, «Кофе-брейк», как нам новые скажут мещане, Для собрания сил, не включенных в игру до поры. Так больной, сам себя стерегущий ночами, Теребит сквозь повязку готовый взорваться нарыв. 20.03.2022

Самоутешение

Несовершенство сделанного мной В один прекрасный (?) день Само себя иску́пит, И я тогда возьму — Взамен всех бывших прежде Макетов, и набросков, и начал, Концов не знающих, И середин безвольных, Уродливых подобий мастерства — Взамен их всех возьму я с полным правом Пусть лишь одну, Мельчайшую, Но все же — Правдивую частицу совершенства. 08.03.2022