Dixi et animam meam salvavi.

* * *

 Привет, немытая Россия,
 Где нет простора для мечты!
 Себе прощенье испросил я,
 Но здесь — повсюду — снова ты.
  
 В твои безвольные широты,
 Пашей все так же не любя,
 Я возвращаюсь. Есть красоты,
 Но правды — нет вовне тебя.

 14.06.2018

SOS

 Наши души устарели 
 И не грузятся вообще.
 Утомительны недели 
 Средь поношенных вещей.
 Тесно, тесно в старом теле:
 И противно, и не тренд — 
 Словно черно-белый телик,
 Где токсичный happy end.
  
 Хоть бы кто-нибудь помог!
 Вот он, вот он, русский Бог.
 
04.05.2021

* * *

 Тусклое солнце
 Взошло над Иерихоном.
 Бледное солнце,
 Холодная зимняя кровь.
 Все цветы всех земель
 Никогда не сравнятся с великой
 Розой Иерихона,
 Расцветшей под солнцем зимы.
  
 Это утро, и дрожь, и туманы.
 Бесчисленных наших врагов
 Это воля стальная и сила.
  
 Так зачем вдалеке
 Собираются флаги героев?
 Для чего звуки труб
 Долетают до наших садов?
 О великий и древний,
 О священный отеческий город,
 Разве стены твои 
 Устоят против мощи такой?

 11.10.2020

* * *

 Черные птицы на фоне вечерней зари. 
 Черное в розовом, красном, багряном, затем —
 Синем и черном. «Умри, дорогая, умри, —
 Скажешь душе своей, — впредь да пребуду я нем».
  
 Вот ведь досада — кто-то зажег фонари. 

 11.08.2022

* * *

 Когда превращается в музыку свет,
 У мытаря ничто не позвякивает в горсти. 
 «Не напрасно мы не читали газет», —
 Те говорят, кто себя в тишине взрастил. 
 У других из-под ног уходит всякий настил — 
 Остается разве что табурет.
 Ну и т. д.
  
 Это время пришло для свершения всех обещаний. 
 Переворот
 Не дает ничего, а вот взрыв,
 Безразлично сносящий названия вместе с вещами,
 Может очень помочь. 
 Ну, хотя бы создать перерыв,
 «Кофе-брейк», как нам новые скажут мещане,
 Для собрания сил, не включенных в игру до поры. 
  
 Так больной, сам себя стерегущий ночами,
 Теребит сквозь повязку
 готовый взорваться нарыв. 

 20.03.2022

Самоутешение

 Несовершенство сделанного мной 
 В один прекрасный (?) день
 Само себя иску́пит,
 И я тогда возьму — 
 Взамен всех бывших прежде 
 Макетов, и набросков, и начал,
 Концов не знающих,
 И середин безвольных,
 Уродливых подобий мастерства — 
 Взамен их всех возьму я с полным правом
 Пусть лишь одну,
 Мельчайшую,
 Но все же — 
 Правдивую частицу совершенства. 

 08.03.2022
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