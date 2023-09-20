— Та-ак. Слушаю вас, слушаю. — Воздух в комнате наэлектризован настолько, что, кажется, утыкан мельчайшими невидимыми иголочками.

Девочки, собравшиеся вокруг отца, устремили на него огромные от возбуждения глаза и как будто почти не дышат. Тишина время от времени нарушается только осторожным отцовским «Да-да. Хорошо. Понял. Понял вас, конечно. Сердечно благодарю за звонок, обязательно будем вовремя».

На последней фразе Вероника больше не может сдерживаться — она вскакивает на ноги, зажимает себе рот рукой и начинает прыгать на одной ножке вокруг отца, безумно тараща глаза и стараясь не издавать звуков. Когда отец кладет трубку на диск красного телефонного аппарата и поднимается с низкого промятого пуфа, мама и Маша тоже подхватываются с мест и радостно вскрикивают невпопад:

— Никуля, получилось у тебя, ну получилось же! Умница, какая ты у нас умница! Вот не зря, я знала же, знала!

У Вероники внутри перекатываются волны хрустальных колокольчиков, заполняя каждый микрон ее тела светлым звенящим ми минором. Она привыкла, что в моменты безмятежного счастья это всегда одна и та же мелодия Чайковского — невесомый и летящий танец феи драже, в момент будто бы окутывающий ее дымкой из прозрачных с мятным привкусом тающих пузырьков. Они подскакивают и взрываются радугой вокруг ее головы, а неземная мелодия переливается через край Вероникиного существа, заполняя весь ее мир, и в эту секунду ей так хочется поделиться своей музыкой со всеми вокруг, что становится почти физически больно.

Отец, все еще стоявший рядом с телефонным аппаратом, пока еще от радости не вернувший себе дар речи, неуверенно улыбался с видом человека давно заслужившего, но все еще не верившего в свое счастье, и машинально приглаживал оторвавшийся кусок пожелтевших обоев. Видавший виды телефонный аппарат успел наслушаться всякого, с тех пор как семье Погранцевых дали эту трехкомнатную квартиру в новой кирпичной пятиэтажке девять лет назад, но настолько бессовестно ошеломительную новость передавал впервые: Вероника благополучно прошла областной отбор и была приглашена в Москву на прослушивание к самому Серафимовичу.

— Прослушивание пройдет в Кремлевском зале Московской филармонии, где давали концерты Шостакович, Прокофьев… да что там говорить… — Здесь отец бросил загибать пальцы и закатил глаза: — Все великие там играли — а теперь и наша Вероничка.

Продолжение читайте в 8 номере журнала

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