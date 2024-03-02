Проснувшись от насквозь заученной мелодии будильника, Николай привычно сделал себе пару бутербродов с сыром, сварил сосиску в микроволновке, залил кипятком пакетик с чаем. Но в это утро завтрак как-то затянулся, поэтому, одеваясь, парень уже не позволял себе лишних движений. Два поворота ключа в замке — и Николай встречает у лифта ту самую девушку из соседней квартиры. С самого первого раза, когда он увидел ее в классических черных брюках, белой блузе, с ярко красными губами и черным ободком в виде миниатюрного кокошника, Николая восхищало умение соседки одеваться. Девушка ухитрялась создавать целостный образ какой-нибудь парой деталей, ботинками на толстой подошве с платьем в крупный горох или приталенным жилетом и шляпой с узкими полями. Сегодня на ней был легкий сарафан, а длинные волосы собраны в хвост, причудливо перевязанный шелковым платком.

— Доброе утро! — Соседка приветливо кивнула молодому человеку.

— Доброе утро! — Николай на автомате потянулся к кнопке лифта, увидел, что она уже нажата, и неловко отступил в сторону.

Практически все их общение ограничивалось подобными приветствиями. Лишь однажды он решился похвалить ее наряд, получив в ответ легкую улыбку и «спасибо».

В лифт Николай вошел первым, нажал на единицу, надеясь, что других попутчиков не будет. Он не собирался опаздывать. Однако уже этажом ниже двери снова открылись, и двое рабочих принялись затаскивать внутрь холодильник. Наверное, кто-то сдал в ремонт. Парень сжал губы и попятился к дальней стенке. Ему осталась небольшая щель между этим здоровым агрегатом и стеной, чтобы пытаться разглядеть, на каком они этаже.

Кабина опять остановилась, Николай внезапно узнал в вошедшей свою одноклассницу Катю. Откуда она в моем доме? Холодильник оказался хорошим убежищем от возможного разговора. Могли всплыть какие-то подробности их последней встречи. Он тогда учился на втором курсе и зачем-то решил пойти на встречу одноклассников в годовщину выпускного. Катя была популярной девчонкой и с Николаем общалась редко. Однако после нескольких бутылок пива и небольшой прогулки они оказались у нее дома. Из-за недостатка опыта и избытка алкоголя в тот вечер все закончилось только поцелуями. Через неделю весь класс знал о произошедшем, включая тот факт, что они договорились встретиться на следующий день, но когда Николай пришел к ее дому с тремя розами в целлофане, к нему никто не вышел. Сейчас он совершенно не хотел, чтобы эта история стала известна симпатичной соседке.

Один из рабочих остановил лифт и принялся вместе с напарником выносить холодильник. Снаружи оказалось неожиданно много людей, они расступились, давая дорогу носильщикам. В первых рядах стояла какая-то тетка, а за ней щуплый мужик средних лет, который левой рукой шарил в ее раскрытой сумке, прикрывая свои действия пакетом в правой руке.

— Женщина, у вас кошелек воруют! — Николай указал ей за спину.

Та сначала с недоумением взглянула на парня, потом хлопнула по сумке, чужой руки там уже не было. Тот мужик отвел глаза в сторону и принялся шустро пятиться в толпу. Тетка развернулась, начала что-то возмущенно голосить, двери лифта закрылись. Николай порадовался про себя, что не растерялся, как в прошлый раз на остановке, а все-таки поднял тревогу. Особенно в присутствии соседки.

На следующем этаже за дверями оказался Степан. Они вместе учились в универе.

— О, Колька, здорово! — Он ткнул какую-то кнопку и принялся закидывать Николая вопросами. — А ты как тут? Давно не виделись. Как сам? Чем занимаешься?

— Привет. Да неплохо, работаю по специальности. Монтируем с ребятами электрику в новостройках.

— Ну круто. А мы сейчас с пацанами мутим один проект. Будет бомба! Скоро начнем раскручивать рекламу.

— Вы же вроде кальянную открывали?

Он со студенческих времен помнил, как Степан постоянно участвовал во всяких программах поддержки молодежи, развития предпринимательства, «Новый старт» и тому подобное. Тогда Николаю тоже хотелось быть таким перспективным и деловым, составлять бизнес-планы, обсуждать стратегию и маркетинг вместо учебы на инженера-электрика.

— Да там один тип слился, по деньгам стало туго, и мы закрылись. — Степан выскочил из кабины. — Ну ладно, еще увидимся!

— Давай.

— Вы, получается, на стройке работаете?

Николай удивился приятному любопытству девушки.

— Да, я там вроде начальника, у бригады монтеров из пяти человек. Розетки, счетчики, щитки, автоматы, вот это вот все. Не самое увлекательное занятие.

— А мне кажется, это здорово. Делать что-то своими руками. Вы же каждый раз, проходя мимо новых домов, можете видеть результат своего труда, как в них зажигается свет. Я вот работаю бариста, и весь мой труд — это стаканчик с кофе, который выбросят через пятнадцать минут. Правда, сейчас еще начала читать лекции для любителей живописи, в той же кофейне. Надо же как-то применять диплом историка искусств.

Их разговор прервал очередной пассажир. Невысокого роста упитанный мужчина в возрасте. Редеющие кучерявые волосы, в руке небольшая черная сумка. После того как за ним закрылись двери, лифт издал тревожный звонок и не сдвинулся с места. Двери снова открылись.

— Что за?.. — Мужчина принялся нетерпеливо давить кнопку первого этажа.

— У нас перегруз, он не поедет.

— В смысле?

— Вам придется ехать на следующем лифте.

— Еще чего! Я тороплюсь. — Мужчина снова начал терзать кнопку.

— Он все равно никуда не поедет. Вам надо выйти. — Николай продолжал объяснять очевидное.

— Никуда я не пойду! Вон, пусть она выходит. — Он развернулся в сторону девушки.

— Я тут раньше вас была!

— Вот и пройдешься по лестнице! Вырядилась! — Мужик явно заводился.

— Вообще-то вы зашли последним! — вклинился Николай.

— Что ты стоишь? Иди отсюда! — Пузан дернул ее за руку к выходу.

— Эй!

— Руки убери от нее! — Парень толкнул грубияна в плечо.

Тот резко развернулся, уже готовый начать драку. Николай тоже напрягся. Тут он услышал чей-то дверной звонок. Издалека. Но зачем нужен звонок, который слышно аж в лифте. Кто-то продолжал звонить. Внезапно Николай сообразил, что это его звонок, и проснулся.

Он сел, нашел ногами тапочки, побрел к двери. Приснилась же поездочка. А ведь сегодня даже на работу не нужно, у него выходной. За дверью оказалась та самая соседка.

— Ой! Здравствуйте. Извините, что я вас разбудила. — В домашней футболке и шортах она была не такой эффектной, но красота никуда не пропала.

Николай сообразил, что стоит в одних трусах, и попытался как-то прикрыться за дверью.

— Доброе утро. Ничего страшного.

— Понимаете, моя кошка перебралась на ваш балкон и не хочет идти обратно. А мы уже к ветеринару на осмотр опаздываем. Придется такси вызывать. Так бы я не стала к вам так рано звонить.

— Ага. — Николай оглянулся вглубь квартиры. — Сейчас я ее принесу.

Он пошел на балкон, еще перебирая в голове обрывки странного сна. Кошка спокойно вылизывалась и без проблем позволила себя подхватить. Пока парень возвращался с животным к двери, в его голове сверкнула лихая идея:

— А давайте я вас к ветеринару отвезу! Раз уж вы из-за моего балкона опаздываете. — Он решил, что пора перестать загоняться из-за всякой ерунды. Она уже снится начинает.

— Да не надо, мы так успеем. — Девушка явно смутилась.

— Я серьезно, мне только пару минут умыться и одеться. Будет быстрее, чем на такси.

— Ну хорошо. Тогда встречаемся у лифта через пятнадцать минут.