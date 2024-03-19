Дверь открыла невысокая худенькая девчонка, взъерошенная, как воробушек. Большие прозрачно-голубые глаза смотрели испуганно и вместе с тем доверчиво.

— Ой, вы с фирмы? Проходите, пожалуйста.

Стас хмыкнул: «С фирмы, с фирмы…», медленно вытер ноги о пыльный коврик и прошел в прихожую. Голова гудела, как сто осиных гнезд, во рту пустыня: вчера с Михой до трех сидели, перетирали за жизнь, — блин, если бы не на мели был, ни на какой заказ сегодня не поехал. «Ну ничего, сейчас быстро тут все сделаю и пивком холодненьким лечиться…»





— Так, ну что у тебя?

— Да вот по мелочи: кран капает, полочки повесить и лампочку еще поменять. Я бы сама, но она почему-то не выкручивается… — «Воробушек», смутившись, виновато улыбнулась.

Стас огляделся. Опытный глаз не обманешь: тут бы нормальный ремонт не помешал, а не «по мелочи». Обои новые поклеить, ламинат постелить, заменить двери… А то на скотче да на соплях все. Хозяйка, будто прочтя его мысли, стала оправдываться:

— Квартира, конечно, маленькая, но зато своя, делай что хочешь, никто не запретит. Хоть танцуй, хоть песни пой, но это я так, к слову, у меня голоса нет… Мне она после бабушки досталась, недавно… Я сама в детдоме росла, родители умерли. Вот, живу, осваиваюсь…

— Понятно. А парень твой что, не помогает?

Девчонка еще больше смутилась, даже покраснела.

— Он работает, далеко, в другом городе, и редко видимся, и вообще, но он хороший…

Знаем, знаем эти истории. Нет у тебя, скорее всего, никакого парня. Одна-сама в жизни барахтаешься, сколько таких видел… Ну да ладно, не мое дело, заказ выполнил, деньги получил и досвидос. Хотя девка ничего такая, глаза красивые, и фигура…

— Звать-то тебя как?

— Аня. А вас?

— Стас. Ань, водички попить нальешь?

— Ой, да, конечно, пойдемте на кухню… Там и кран как раз. Замучил он меня, вот вашу фирму в интернете и нашла…

После нескольких глотков полегчало. Не пиво, конечно, но жить можно. Стас даже чуть повеселел.

— С краном понятно, а лампочка где?

— В комнате, в люстре, я покажу…

— Пошли. Табуреточку захвати только.

Позднесоветская люстра преподнесла сюрприз. Лампочка и правда сидела крепко — ни туда, ни сюда.

— О, да она у тебя против резьбы закручена…

Аня опять смутилась, не зная, что сказать, и тут Стасу почему-то стало ее жалко. Он и сам не понял, как и почему. Просто вдруг кольнула какая-то странная нежность к этому «воробушку», такому несуразному, одинокому… Стас поспешил заговорить:

— Ну, рассказывай что-нибудь, так работать веселее.

— Ой, да у меня ничего интересного, все как у всех: учеба, работа… Лучше вы что-нибудь расскажите. Вы мужем… то есть мастером на час давно работаете?

— С пятого класса.

— Это как?

— А так. Отец нас с мамкой бросил, вот и пришлось самому по хозяйству. Некому было помогать, родных нет, соседей просить стыдно.

— Понимаю… Я тоже ведь…

— Ну а потом школу закончил, армия, завод, потом сократили, мать умерла… С другом бизнес хотели делать — не зашло, по конторам всяким работал, в итоге эту нашел. А что — руки есть, голова вроде тоже («Не болела б еще», — подумал, но не сказал. Незачем про это девчонке. И так перегарищем надышал…).

Лампочка наконец поддалась. С краном оказалось сложнее — пришлось идти в магазин за новым. Аня охотно составила компанию. Пробираясь вечерними дворами к хозяйственному, Стас, сам не ожидая, приоткрывал «секреты фирмы» и свои собственные:

— У нас обычно, если в магазин надо сходить, то это для клиента платно. Бывает, знаешь, приезжают некоторые к бабушкам и начинают их разводить: ой, тут то не то, это не это, давай, бабка, в магаз схожу. А им куда деваться — поохают и платят. Я так не делаю никогда — не могу. И с тебя денег за то, что пошли сейчас, не возьму…

— Спасибо…

— Я раньше в другой фирме работал, там построже было и мастера такой фигней не занимались. Почему ушел? Ну, случай один неприятный был: дали мне заказ по ремонту, а мне уезжать надо было, короче, по делам, и я этому говорю: давай вернусь и доделаю. Он вроде как согласился, а потом жалобу накатал, меня и уволили. Вот устроился сюда. Тут попроще: не хочешь заказ — не берешь, сам себе хозяин.

— Ой, а ко мне на днях из ЖЭКа один приходил, счетчики на газ предлагал за пять тысяч поставить. Я говорю, нет у меня пяти тысяч, он и ушел… У меня в самом деле не было. Счетчики эти правда столько стоят?

В голубой глубине прозрачных глаз — детская открытость. Такую обмануть — раз плюнуть. Удивительная девчонка. И остались же еще в наше время…

— Неправда. Тоже разводила был. Хорошо, что не повелась.

Обгоняли прохожие, спеша по домам после рабочего дня. Стасу подумалось, что и его мог бы кто-то ждать, подогревать ужин, наливать чай, спрашивать, как дела… Мог бы… А вдруг, еще может? У всех друганов — давно семьи, дети. А у него — каждый вечер пиво из «КБ» по акции, танчики да 150 каналов цифрового ТВ…

— А я не женат и детей нет, — вырвалось как-то само собой, случайно и глупо.

Аня промолчала. «Во дурак, на фига ляпнул?» — ругал себя Стас по пути из магазина, но тут уж ругай, не ругай, а слово не воробей… «Воробей»… Идет вот рядом, нахохлившись, смотрит на мир своими огромными глазищами. Полчаса назад и знать о ней не знал, а сейчас важно — что про него, Стаса, думает?

До дома дошли в неловком молчании. Стас быстро закончил дела, получил оплату и собрался уже уходить, как вдруг Аня предложила:

— А может, чаю попьете? У меня овсяное печенье есть… И лимон купила вчера.

— Ну, раз лимон… — заулыбался Стас.

На душе стало празднично, пива расхотелось, хотя голова по-прежнему болела.

На плите мирно закипал, постукивая крышкой, старенький цветастый чайник. Тикали настенные часы, отмеряя невозвратное время. В этих звуках слышалось родное, уютное, давно забытое…

— А у нас такой же чайник был… — вспомнил Стас. — И так же на кухне сидели с матерью, ждали, когда закипит…

«Воробушек», ты же теперь все, все про меня знаешь…

Прощаясь, Стас почему-то не решился попросить ее номер — оставил свой:

— Ты это… Если что нужно будет, звони, я сделаю все…

Потом три дня ругал себя последними словами за трусость. Адрес Ани быстро забылся, затерялся среди окраинных многоэтажек, а телефон можно было, конечно, узнать через фирму, хоть им и запрещается, но тут навалились дела, заказы, Миха позвал на рыбалку… На четвертый день Стас успокоился. Встреча с «воробушком» вытеснялась из памяти круговертью будней, таяла, превращалась в дымку — как не бывало. А может, и впрямь не бывало?..

Спустя две недели тренькнуло сообщение. Стас еле-еле открыл глаза, долго шарил рукой по кровати в поисках мобильника. Голова гудела, как сто осиных гнезд. Наконец нашел, читал с трудом, буквы расплывались: «Здравствуйте, Стас, это Аня. Мне очень-очень нужна ваша помощь — карниз упал, а еще я купила лимон. Пожалуйста, приезжайте».

Стас ничего не соображал. Аня? Карниз? Лимон? Вчера, кажется, слишком хорошо посидели. Куда там еще ехать, а главное, зачем? Не попадая пальцами по буквам, написал: «Заанячт», нажал отправку и удалил номер. Потом бросил телефон на пол и, как в болото, провалился в вязкий похмельный сон.

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).